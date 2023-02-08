سامر باطر by سامر باطر

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صحيفة شارلي إيبدو الكاريكاتيرية تهزأ بضحايا الزلزال برسم عنوانته: “لسنا حتى بحاجة لارسال دبابة”

سامر باطر by سامر باطر

أثارت مجلة شارلي إبدو الفرنسية الساخرة جدلا بعد أن سخرت من الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في 6 فبراير، بعد أن نشر حساب تشارلي إبدو على تويتر “رسم اليوم” الذي أظهر البنية التحتية السكنية المدمرة وكومة من الأنقاض مع التسمية التوضيحية: “لا حاجة لإرسال دبابات”.

ووصف مغردون هذا الرسم بدليل “عنصرية تضج بالحقد والشماتة”.

وذكرت وكالة الأناضول للأنباء عن رأي فرنسيين التقاهم مراسل الوكالة في باريس، وامتعض غالبيتهم إن تلك الرسمة لا مبرر لها، وقالت إحداهن ” إن الرسوم المتحركة بدت وكأنها محاولة سيئة لجذب الانتباه. وأضافت: “هذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها صحفيو (شارلي إيبدو) استجداء الناس للحديث عنهم”. ونال الرسم المثير للجدل قرابة 37 مليون مشاهدة.

موافقة فورية من أبل لتطبيق تشارلي أبدو التي ستعيد طباعة الرسوم المسيئة للرسول بـ 16 لغة

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...