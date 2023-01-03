صحيفة: سلاح أمريكي فتاك يوقع أكبر خسارة للأرواح بالجيش الروسي في أوكرانيا

زعمت صحيفة وول ستريت جورنال أن السلاح الأمريكي المعروف باسم هيمارز أوقع ما يمكن اعتباره أكبر خسائر للجيش الروسي في أوكرانيا. وذكر التقرير أن أوكرانيا استخدمت نظام الصواريخ الأمريكي هيمارز لقصف قاعدة لحشود الجنود الروس في دونباس مما أوقع عشرات القتلى بينهم فيما يعتقد أنها أكبر خسارة في الجيش الروسي.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أمس الاثنين عن مقتل 63 من جنودها في هجوم استهدف موقعاً مؤقتاً للمجندين الروس في ماكيفكا في الجزء الخاضع لسيطرة روسيا بمنطقة دونيتسك شرق أوكرانيا، لافتة إلى أن الهجوم تم بستة صواريخ هيمارس.

بدوره، أعلن الجيش الأوكراني، أنه نفّذ الضربة التي أسفرت عن مقتل 63 جندياً روسياً في ماكيفكا في شرق أوكرانيا، وفق الحصيلة التي ذكرتها موسكو.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إنها دمرت ما يصل إلى عشر وحدات عسكريّة في ماكيفكا بمنطقة دونيتسك، مشيرة إلى أنه يجري تقييم الخسائر في صفوف القوات الروسية.

ويروج لراجمة الصواريخ هيمارس بأنها منظومة وحدة سلاح متنقلة يمكنها إطلاق صواريخ عدة دقيقة التوجيه في وقت متزامن. وتكمن ميزتها بتوفير مدى يتجاوز خطر الوقوع ضمن مرمى نيران العدو، يتمّ تحميل صواريخ “هيمارس” على راجمات، تحمل كل واحدة منها 6 صواريخ دقيقة التوجيه بمدى يبلغ 70 كيلومتراً.

So the Ukrainian army appears to have hit a base of mobilised Russians in Makiivka in Donetsk. Reports suggest that at least 100 Russians were killed. They were using open source communications. So Rus army is starting 2023 like it ended 2022 then. Still using open source comms! pic.twitter.com/cHXMfQPnp6 — Dr Stephen Hall (@stephengfhall) January 1, 2023