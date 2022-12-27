صحيفة سعودية رسمية تحتفل بالكريسماس لأول مرة في تاريخ المملكة

أصدرت صحيفة عرب نيوز الرسمية والسعودية والتي تنشر باللغة الإنجليزية طبعة خاصة بمناسبة عيد الميلاد، في سابقة لم تحدث من قبل.

المانشيت الرئيس للصحيفة يقول:

“السعوديون يعيشون روح عيد الميلاد كما لم يسبق من قبل”.

وفي افتتاحية العدد كتب رئيس التحرير فيصل عباس، مقاله تحت عنوان : “ميلاد مجيد من عرب نيوز” تحدث فيه عن فكرة إصدار هذه الطبعة، وقال: “في الواقع، لم يكن من الممكن أن يحدث ذلك لولا الإصلاحات الرائعة التي تعيشها المملكة تحت القيادة، والتي أدت بوضوح إلى حقبة جديدة من التسامح الديني والتعايش”.

وتعهد عباس، بأن يجعل الملحق الخاص تقليدًا سنويًا.

اقرأ أيضا:

أهم ما جاء في العدد

يحتوي الإصدار الخاص أيضًا على مجموعة من الميزات التي تبحث في كيفية تجسيد روح عيد الميلاد في التحول الاجتماعي واسع النطاق في المملكة.

توضح الميزات بالتفصيل كيف تم التغاضي عن المناسبة والاحتفال بها سرًا في الماضي، وكيف تم التسامح مع هذه الاحتفالية واحترامها الآن.

ضم العدد مقابلة سابقة مع رئيس رابطة العالم الإسلامي محمد العيسى قال فيها إن الإسلام لا يمنع المسلمين من تبادل تحيات عيد الميلاد مع المسيحيين.

عناوين رئيسية

وتناولت الأخبار والتقارير في هذا العدد الخاص، أجواء عيد الميلاد، وتفاصيل عن الاحتفالات وأطعمته، وأجوائه، والتركيز على فكرة التعايش مع الثقافات والأديان الأخرى، في المطاعم السعودية. ومن أبرز عناوين المقالات في هذا العدد:

أهم النصائح حول كيفية الاستمتاع بعشاء عيد الميلاد التقليدي في المملكة العربية السعودية

كيف ابتكرت الشيف السعودية هتون مدني طريقة طهي ديك رومي عيد الميلاد بلمسة عربية؟

طريقة طهي ديك رومي عيد الميلاد بلمسة عربية؟ المسيحيون في المملكة العربية السعودية يحتفلون بعيد الميلاد في عصر التسامح الديني

في غزة، يحتفل المسيحيون والمسلمون الفلسطينيون بعيد الميلاد معًا

الحذر يلقي بظلاله على الاحتفال بعيد الميلاد في بيت لحم قبل تشكيل حكومة إسرائيلية يمينية راديكالية

روح عيد الميلاد تنتشر في القاهرة بأشجار الكريسماس وبدلات بابا نويل

في الأردن، الضغوط الاقتصادية تضعف مظاهر الاحتفال بعطلة عيد الميلاد

اللبنانيون يحتفلون بعطلة عيد الميلاد رغم الأزمة الاقتصادية الخانقة

حكاية أعياد الميلاد في لبنان المنكوب بالأزمة

كيف يحافظ المسيحيون الأنطاكيون في تركيا على تقاليد عيد الميلاد بلغتهم العربية الأم