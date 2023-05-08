صحيفة توضح حقيقة منع المصريين من دخول فندق فريد في واحة سيوة

تحرت صحيفة الشرق الأوسط حقيقة منع دخول المصريين إلى فندق في واحة سيوة التي تبعد عن القاهرة بنحو 800 كيلومتر (غرباً) بالقرب من حدود مصر مع ليبيا، وذكرت أن محمد عيسى مدير عام فندق «أدرير أميلال» أكد في توضيحه للصحيفة أن: «الفندق منشأة مصرية خالصة بإدارة مصرية تتبع وزارة السياحة، وتعمل وفق اللوائح والقوانين المصرية المنظمة لهذا الشأن».

ونفى واقعة منع نائبة مجلس النواب من دخول الفندق، قائلاً: «غير صحيح أننا نمنع أو نتحفظ على دخول المصريين، ويشهد بذلك عملنا الذي مضى عليه أكثر من 20 عاماً، فضلاً على رقابة وتفتيش الجهات المختصة».

وتابع: «كل ما هنالك أن النائبة أرادت الدخول فجأة دون حجز مسبق وبصحبتها 16 ضيفاً وعدد من الأطفال، ورغم ذلك استضفناها ورحَّبنا بها، لكنها أرادت دخول الغرف، وهو ما لم يكن ممكناً في هذه الحالة، ويخالف قواعد العمل بالفندق».

وبشأن عدم الإعلان عن اسم الفندق بشكل اعتيادي، أشار إلى أنه «لا شيء تقليدياً أو معتاداً فيما يتعلق بسياسة الفندق المبني بالكامل من الرمال، حيث تُستخدم الشموع على سبيل المثال بدلاً من الكهرباء، كما لا توجد أرقام للغرف، ويأتي الطعام طبيعياً من مزروعات خاصة بالفندق».

وأضاف: «نقدم سياحة غير نمطية في كل شيء، ولنا ضيوف مهمون حول العالم، منهم تشارلز الثالث الذي تُوّج بالأمس ملكاً على عرش بريطانيا، حيث زارنا في عام 2006 بصحبة زوجته كاميلا في زيارة كان مخططاً لها أن تستمر يومين، لكنها امتدت إلى 5 أيام بعد أن انبهرا بالمكان».

وكانت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب المصري قد تقدمت بسؤال عاجل للحكومة، إثر مشاعر الاستياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي أثارها منع دخول المصريين إلى فندق آدرير آملال (أو فندق قرية جعفر) في واحة سيوة ، التابعة لمحافظة مرسى مطروح شمال غربي مصر. وكانت إدارة الفندق قررت منع دخول المصريين للفندق أو الاقتراب منه، والاكتفاء بدخول الأجانب فقط دون توضيح الأسباب.

وكشفت الجزار تفاصيل زيارتها لهذا الفندق، موضحة أنه تم منعها من الدخول، لأن إدارة الفندق تمنع دخول المصريين إلا بتصريح، بداعي الحفاظ على خصوصية النزلاء في الفندق، وأوضحت في تصريحات صحفية أنه غير مسموح للمصريين بدخول الفندق أو التصوير أو مشاهدته من الداخل أو الجلوس به، لافتة إلى أنها ذهبت وبرفقتها ضيوف ولكن تم منعها، لعدم حملها تصريحاً من إدارة الفندق بالدخول.