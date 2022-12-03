صحيفة بريطانية تتهم “بي بي سي”: نجوم تغطيتها للمونديال يقيمون في أفخم شقق الدوحة بينما تسرّح مئات الموظفين

نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية تقريرا مصورا قالت إنه يرصد أسلوب الحياة الفاخر، الذي يتمتع به طاقم عمل مؤسسة البي بي سي الموفد لتغطية بطولة كأس العالم في قطر، مستنكرين سياسات إنفاق المؤسسة الممولة من جيوب دافعي الضرائب البريطانيين.

وزعم تقرير الديلي ميل أن عددا من أبرز مقدمي البرامج الرياضية في هيئة الإذاعة البريطانية يقيمون في شقق بمجمع سكني فاخر، تصل تكلفة الليلة الواحدة فيها إلى 2500 جنيه إسترليني.

أدلة مزعومة

وساق تقرير الصحيفة عددا من الأدلة على ما وصفه بأنه “سوء إنفاق” من قبل المؤسسة الإعلامية العريقة، أبرزها:

أسعار الإقامة في المجمع السكني، الذي يتكون من 400 شقة، كما أوردها على موقع ميل أونلاين.

خلال البطولة، بلغت قيمة إيجار الشقة ذات الغرفة الواحدة في الدوحة 1600 جنيه استرليني لليلة الواحدة، في حين بلغت كُلفة إيجار الشقة ذات الثلاث غرف 2500 جنيه استرليني في الليلة.

نشرت الصحيفة صورا لعدد كبير من نجوم تغطية بي بي سي لبطولة كأس العالم المقامة في قطر، أبرزهم غاري لينيكر، وريو فرديناند، وأليكس سكوت، وهم يستمتعون بالمرافق الأنيقة لمجمع Le Mirage City Walk السكني في العاصمة القطرية.

نشرت الصحيفة صورا للصالة الرياضية المجهزة والمنتجع الصحي ومقهى ولملاعب كرة القدم والتنس وكرة السلة.

نشرت الصحيفة صورا لمضمار الركض على السطح والذي قالت إن إعلاميي البي بي سي كانوا يفضلون قضاء الوقت فيه؛ حيث يوفر للعدائين إطلالات رائعة على العاصمة القطرية.

They just completely make shit up. It cost BBC a small fraction of that price. The landscaped terrace is basically a small bush. We’re surrounded by motorways in the middle of nowhere. Lots of Brits live in the building. Hilarious how obsessed they are with their anti BBC agenda. pic.twitter.com/oS9R6su899 — Gary Lineker ?? (@GaryLineker) December 3, 2022

اتهامات بالاختلاق واستهداف العمة بي بي سي

لجأ لاعب كرة القدم الإنجليزي السابق ومقدم البرامج الرياضية في بي بي سي، غاري لينيكر، إلى تويتر للرد على تقرير الديلي ميل.

وشارك لينيكر صورة لتقرير الصحيفة البريطانية، أرفقها بتغريدة قال فيها:

“لقد اختلقوا الأمر كلّه، دفعت بي بي سي جزءا ضئيلا جدا من المبلغ المذكور، ما قالوا إنه شرفة ذات إطلالة خلابة ليس إلا شجيرة صغيرة.. نحن محاطون بالطرق السريعة في وسط اللامكان (موقع بعيد عن المركز) كما أن الكثير من البريطانيين يقطنون نفس المبنى”.

“مضحك أن ترى كم هم مهووسون بأجندتهم المعادية لبي بي سي”.

ولم تحدد الديلي ميل أعداد من أوفدتهم بي بي سي لتغطية البطولة، لكنها زعمت أن المؤسسة، التي يحلو للبريطانيين أن يسمّونها العمة بي بي سي، بلغت أعداد موظفيها، الموفدين لتغطية بطولة كأس العالم في البرازيل عام 2014، 272 موظفا.

كما أوردت الصحيفة البريطانية أن بي بي سي أوفدت 295 موظفا لتغطية مونديال 2010 في جنوب إفريقيا، بتكلفة بلغت 20 ألف جنيه استرليني لكل موظف.

البي بي سي وتسريح المئات

وكانت بي بي سي قد أعلنت أن 400 موظف بها سيخسرون وظائفهم كجزء من برنامج لخفض التكاليف والانتقال إلى المنصات الرقمية، كما ستتوقف الخدمات الإذاعية بالعربية والفارسية والقرغيزية والهندية والبنغالية والصينية والإندونيسية والتاميلية والأردية.