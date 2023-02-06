حذفت صحيفة الجمهورية الحكومية المصرية مقالا لرئيس تحريرها ونشرت اعتذارا عنه، فيما يتهم كثيرون موقع “القاهرة 24 ” وصحيفة “الجمهورية” المصرية باطلاق حملة ضد دول الخليج.

وزعم موقع بي بي سي عربي أن “ثمة من يربط الجدل الدائر بالمساعدات الخارجية لمصر وصندوق النقد الدولي.إذ يتحدث البعض عن قواعد وشروط جديدة تضعها السعودية لتحديد علاقاتها مع حلفائها وأشقائها. وتتعلق تلك الشروط حصرا بالمساعدات والمنح الخارجية التي يرى مغردون أنها أساس تلك الحرب الكلامية بين الإعلاميين المصريين والسعوديين. وهنا يستدعي البعض تصريحات لوزير المالية السعودي محمد الجدعان.

وتختم بي بي سي مقالها بالقول إنه وللتأكيد على ثبات العلاقات بين البلدين، يتداول البعض صورا من الجولة الخامسة لـ “لجنة المتابعة والتشاور السياسي المصرية السعودية” التي عُقدت قبل أيام في العاصمة الرياض. وهي لجنة تنعقد بشكل دوري لتعزيز آفاق التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات.

أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أشار إلى هذا التراشق الإعلامي بأن توجه الإمارات دائما “أساسه وحدة الكلمة والصف”، مضيفًا أن “الشقيقتين السعودية ومصر ستبقيان محور توجهات الإمارات ومواقفها”، وعلّق مستشار الرئيس على “التجاذب الإعلامي في وسائل التواصل”، معتبرًا إياه “يفتح باب الانقسام والفرقة”.

ما يحدث في الإعلام ووسائل التواصل من تجاذب حول محاور وتغيرات السياسة العربية وضع غير صحي ويفتح الباب للانقسام والفرقة في الوقت الذي تحتاج فيه منطقتنا التكاتف والتضامن. توجه الإمارات أساسه وحدة الكلمة والصف وفي هذا الإطار كانت وستبقى الشقيقتان السعودية ومصر محور توجهاتنا ومواقفنا — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) February 7, 2023