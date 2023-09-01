صحفي سعودي يتحدى مدرب ليفربول.. والموعد 3 سبتمبر

تحدى أحد الصحفيين الرياضيين بالسعودية الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، وحدد موعدا معينا لنهاية التحدي.

وكان يورجن كلوب أعلن مجددا عدم نيته التفريط في اللاعب المصري محمد صلاح، الذي يسعى اتحاد جدة لضمه في الميركاتو الصيفي الحالي.

وقال عبدالعزيز المريسل عبر حسابه على موقع “إكس” للتواصل الاجتماعي “تويتر” سابقا: ” ليس لدي تعليق على حديث كلوب المعتاد والذي نفى للمرة الثالثة وجود حتى عرض لشراء عقد محمد صلاح”.

ليس لدي تعليق على حديث كلوب المعتاد و الذي نفى للمره الثالثة وجود حتى عرض لشراء عقد #محمد_صلاح

و تعليقي سيكون اذا لعب #محمد_صلاح مباراة #استون_فيلا يوم الاحد

خلاف ذلك

انا قلت ما لدي من معلومات و مصر عليها و لم ارفع المنديل الابيض أبداً

و لازلت اقول يا انا يا كلوب

. https://t.co/H0CSCWMJvF — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) September 1, 2023

وواصل: “تعليقي سيكون إذا لعب محمد صلاح مباراة أستون فيلا، يوم الأحد (3 سبتمبر).

وختم: “خلاف ذلك، أنا قلت ما لدي من معلومات، وأصر عليها ولم أرفع (المنديل الأبيض) أبداً”، في إشارة إلى أنه لم يستسلم، مضيفا: “لا زلت أقول: يا أنا يا كلوب”.

تفاصيل مفاوضات انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة

وفقا لتقارير صحفية سعودية وإنجليزية، فإن مفاوضات انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة مرت بتلك المراحل:

اتحاد جدة رصد 100 مليون جنيه إسترليني لضم محمد صلاح.

اتحاد جدة رصد نحو 200 مليون يورو راتبا للاعب في موسمين.

محمد صلاح لم يمانع الانتقال لاتحاد جدة ومنحه الضوء الأخضر للتفاوض مع ليفربول

يورجن كلوب مدرب ليفربول أعلن عدم وصول أي عرض وأن محمد صلاح ليس للبيع

اتحاد جدة رفع عرضه المالي لنادي ليفربول إلى 150 مليون جنيه إسترليني

يورجن كلوب أعلن أن محمد صلاح ليس للبيع

اتحاد جدة ينوي رفع العرض المالي إلى 200 مليون جنيه إسترليني

محمد صلاح يحضر مران ليفربول مساء الجمعة

تغلق نافذة الانتقالات في إنجلترا الواحدة صباح يوم السبت 2 سبتمبر بتوقيت السعودية ومصر.