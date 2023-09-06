صحة المرأة أولوية لبناء مجتمعات قوية ومتماسكة

تعتبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أكثر المناطق فتيةً على مستوى العالم، إذ يبلغ متوسط عمر أكثر من نصف سكانها أقل من 30 عاماً، إلا أن هذه الفئة العمرية الشابة قد تتحول إلى أكثرية من كبار السن، حيث إن من المتوقع أن يصل عدد البالغين من العمر 60 عاماً أو أكثر ما يزيد عن 100 مليون شخص بحلول 2050، لتكون الفئة العمرية الأكبر على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

إن ضمان توفير الفرص التي تساعد سكان المنطقة على التمتّع بحياة مديدة وصحة جيدة هو من الأولويات الهامة التي يتعين علينا جميعاً تنفيذها. وتبرز هذه الأهمية بشكل خاص لدى النساء ممن يعشن عمراً أطول في المتوسط، إلا إنهن يتعرضن في الوقت ذاته لأمراض أكثر من الرجال. فمع تقدم النساء في السن، عادة ما يكنّ أكثر عرضة للإصابة بالأمراض غير المعدية مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والسكري وغيرها. وعادة ما تقع على النساء في المنطقة مسؤوليات كثيرة تشمل توفير الرعاية لأفراد الأسرة الآخرين، وغالباً ما يكون ذلك على حساب حياتهن الصحية، إذ تشير البيانات إلى أن النساء اللواتي يتحكمن بقراراتهن وخياراتهن الصحية، لا يتعدين نسبة 40% من إجمالي النساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ورغم ذلك، شهدت خدمات الرعاية الصحية المقدمة للنساء في المنطقة تحسناً ملحوظاً خلال السنوات القليلة الماضية، لا سيما مع الاهتمام الخاص الذي توليه دولة الإمارات العربية المتحدة لتطوير خدمات الرعاية الصحية النسائية والتي تجسدت بتدشين العديد من المرافق والعيادات المخصصة للنساء، كافتتاح شركة أبوظبي للخدمات الصحية لأول عياداتها المتخصصة بتوفير الرعاية النسائية خلال مرحلة انقطاع الحيض، والتي تتيح للسيدات باقة من خدمات الرعاية الشاملة في مكان واحد. كذلك حرصت المملكة العربية السعودية على اعتماد أحدث ابتكارات التكنولوجيا للصحة النسائية التي تستهدف تعزيز الصحة العامة للنساء مثل استخدام التطبيقات التي توفر معلومات وافية حول الخدمات الخاصة بالأمراض النسائية، ومتلازمة تكيّس المبيض، إلى جانب المعلومات المتعلقة بالخصوبة والإرهاق والتغيرات الهرمونية، والتي تهدف جميعها إلى تمكين المرأة من الاهتمام بصحتها.

وفي الوقت الذي أحرزت فيه المنطقة تقدماً في بعض الجوانب الصحية، فإن هنالك حاجةً لكسر بعض القيود، لا سيما فيما يتعلق بكبار السن من النساء، سواءً كان ذلك في إمكانية حصولهن على خدمات الرعاية الصحية أو تحديات البنية التحتية أو حتى شعورهن بالحرج من حالتهن الصحية، لا تزال هناك قيود يتعين التعامل معها والعمل على إيجاد حلول لها.

التوعية حول أهمية صحة النساء

افتقرت العديد من النساء في مجتمعاتنا على مر السنين إلى المعلومات والقدرة على اتخاذ القرارات الخاصة بصحتهن، لا سيما النساء من كبار السن، الأمر الذي أدى بدوره إلى حالةٍ من التبعية السلبية للغير في اتخاذهن للقرارات المتعلقة بصحتهن.

ولا شك في أن تمكين النساء، بمن فيهن كبار السن، وتزويدهن بالمعارف والقدرات التي يحتجنها لإيلاء المزيد من الأهمية لصحتهن، هي خطوة بالغة الأهمية في الطريق نحو توفير أنظمة صحية متوازنة للجميع.

ويمكن للحملات والبرامج التوعوية الإسهام في تطوير فهمنا ومعرفتنا للمشاكل الصحية الشائعة بين النساء، وتعزيز الكشف المبكر عن الأمراض والإدارة الفاعلة للحالات المرضية المختلفة في جميع مراحل الحياة.

اعتماد التكنولوجيا الرقمية لتوفير خدمات صحية ذات جودة عالية

تعاني النساء في المناطق الريفية والقرى البعيدة من تحديات كبيرة في الوصول إلى الأطباء والعيادات للحصول على خدمات الرعاية الصحية المناسبة. وتعد الحلول والابتكارات الطبية الرقمية مثل خدمات التطبيب عن بعد والوصفات الطبية الرقمية، من أهم الأدوات التقنية التي تمكن النساء من الحصول على الخدمات الصحية المناسبة بدون الحاجة لزيارة الطبيب.

وحرصنا على اعتماد أحدث التقنيات الرقمية، فقد دخلت الشركة مؤخراً في شراكة مع الجمعية المصرية لأمراض النساء والتوليد، وشركة “فيزيتا” التي تعد بين المنصات الرائدة في مجال الرعاية الصحية الرقمية بجمهورية مصر التي يعيش أكثر من 50% من سكانها في المناطق الريفية. وكان الهدف تدشين برنامج جديد أطلقنا عليه اسم “دايما معاكي”، وذلك بهدف توفير استشارات مرتبطة بأمراض النساء عن بعد الأولى من نوعها في مصر، فضلاً عن رعايتنا إطلاق حملةٍ تسهّل على النساء الحصول على الاستشارات الطبية عن بعد وتشجِّعهن على الاستفادة من مزاياها المتعددة ، الأمر الذي مكّن أكثر من 4 ملايين شخص في مصر، من الحصول على الرعاية الطبية اللازمة بمنازلهم بدون الحاجة للتنقل أو زيارة المرافق الطبية أو الأطباء والعيادات.

الرعاية الصحية للنساء من كبار السن وفوائدها الكبيرة على المجتمع

تلعب النساء كبار السن دوراً مهماً في المجتمع، وغالباً ما تكنّ الدعامة الأساسية للأسر، ومن يتخذن القرارات التي تسري على من هم أصغر سناً، حيث يقمن بواجبات الرعاية بدون أي مقابل، وهو ما يعد من اللبنات الأساسية لبناء النسيج الاجتماعي.

إن امتلاك النساء كبار السن المعارف المتعلقة بصحتهن سيمكنهن من عيش حياة صحية جيدة تعود بالفائدة الكبيرة على المجتمع. وفي حين أن هنالك العديد من التحديات التي نواجهها، فإنه يمكننا رسم معالم مستقبلٍ تتمتع فيه النساء بما تستحقه من رعاية ليعشن حياة أطول وأكثر صحةً، من خلال تجاوز العقبات المتمثلة في التوعية وسهولة الحصول على الرعاية الصحية.

د. رنا فاروق، المديرة الطبية لدى “أبوت” في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا وباكستان