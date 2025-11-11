فريق التحرير Written by فريق التحرير

صحافي بمصادفة لافتة في لقاء ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع!

ترامب والشرع في صورة نشرها حساب الرئاسة السوري
ترامب والشرع في صورة نشرها حساب الرئاسة السوري

 كتب بيرند ديبوسمان الابن مراسل بي بي سي في البيت الأبيض عن لقاء الشرع مع ترامب وتصريح الاخير بالقول “لو لم يكن لديك ماضٍ عصيب، لما حظيت بفرصة” في عبارات إشادة بالشرع، والمصادفة هي أن مراسل بي بي سي بيرند (وهو زميل سابق- المحرر)، كان ممنوعاً من دخول سوريا بسبب تطابق اسمه مع اسم والده بيرند ديبوسمان الذي كان أيضا ممنوعا من دخول سوريا وأصيب بالرصاص مرتين في الثمانينيات في محاولتي اغتيال، واحدة كانت بكاتم صوت في بيروت والأغرب أن الأب والابن كان مهتمين بسوريا ولبنان لأن أصولهما من هناك أيضاً.

ويتابع التقرير بأن سوريا ستصبح الآن الدولة التسعين التي تنضم إلى التحالف الدولي، الهادف إلى القضاء على فلول ما يُسمى بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) ووقف تدفق المقاتلين الأجانب إلى الشرق الأوسط. وعقب الاجتماع، أكد مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أن وزارة الخزانة الأمريكية، إلى جانب وزارتي الخارجية والتجارة، ستعلن عن إجراءات جديدة لرفع القيود الاقتصادية المفروضة على سوريا وتوفير “وضوح في الالتزامات للمستثمرين”.

