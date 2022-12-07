كأس العالم 2022: صامويل إيتو يعتذر بعد اعتدائه على يوتيوبر ويتعهد بمقاومة “استفزاز الجزائريين”

قدم اللاعب الدولي السابق ورئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، صامويل إيتو، اعتذارا، الثلاثاء، بعد اعتدائه على المؤثر الجزائري على منصة يوتيوب، سعيد مأموني، عقب مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية في ثمن نهائي مونديال قطر، الاثنين.

تفاصيل الاعتداء:

أظهر مقطع مصور، انتشر بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي، إيتو وهو يعتدي على الشاب الجزائري، بعد حضوره المباراة، الاثنين، وقال الشاب في وقت لاحق إنه حرر محضرا في الشرطة.

ظهر إيتو أثناء خروجه من الملعب، أثناء التقاط الصور مع المشجعين في موقف للسيارات، قبل أن يقترب منه الشاب حاملا كاميرا، ثم بدا وكأنه يتشاجر مع الشاب، ثم تدخل أشخاص لمنع تطور المشاجرة، لكن إيتو صمم على مطاردة الشاب وطرحه أرضا، وركله بقدمه.

سبب الاعتداء

بدأت المشادة حينما لاحق اليوتيوبر الجزائري نجم برشلونة ومنخب الكاميرون السابق ليسأله عما إذا كانت الكاميرون قد دفعت رشوة للحكم بكاري غاساما.

وكان غاساما قد أدار مباراة العودة بين الجزائر والكاميرون في الدور الأخير من تصفيات كأس العالم لتفوز الكاميرون وتتأهل إلى النهائيات في قطر، وسط احتجاجات من لاعبي ومشجعي الجزائر ضد قرارات الحكم.

اعتذار صامويل إيتو

وفي بيان على تويتر، قدم إيتو اعتذاره بالقول:

“أود أن أعتذر لأني فقدت أعصابي وقمت برد فعل لا يعكس شخصيتي”.

· “منذ تلك المباراة، أصبحتُ عرضة للإهانات ومزاعم الغش من دون أي إثبات. وخلال بطولة كأس العالم في قطر، تعرضت الجماهير الكاميرونية للمضايقة من الجزائريين بخصوص هذا الموضوع”.

“أتعهد بمواصلة مقاومة الاستفزاز والمضايقات اليومية من بعض الجزائريين”.

· “سيناريو خسارة الجزائر كان حتما قاسيا ولكن وفق القوانين…كل ملفات الاستئناف التي تقدم بها الاتحاد الجزائري للسلطات المعنية قد رٌفضت. لذا أدعو السلطات الجزائرية لتحمل المسؤولية ووضع حدّ لهذه الاجواء السيئة قبل وقوع مأساة أكثر خطورة”.

وكان الاتحاد الجزائري قد وجه انتقادات كثيرة لغاساما، واتهمه بالتسبب في عدم بلوغ النهائي، وتقدم بطعن ضده لدى الاتحاد الدولي للعبة، الفيفا، دون جدوى.