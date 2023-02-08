صافولا السعودية تخصص 2.5 مليون سهم لبرنامج حوافز الموظفين

أعلنت مجموعة صافولا؛ أكبر شركة منتجات غذائية سعودية عن عزمها شراء 2.5 مليون سهم من أسهمها للاحتفاظ بهم كأسهم خزينة في إطار برنامج حوافز الموظفين طويل الأجل للمديرين التنفيذيين لمجموعة صافولا وشركاتها الفرعية موضحة أن نسبة أسهم الخزينة لدى الشركة حالياً من إجمالي فئة الأسهم محل الشراء 0.25 بالمئة.

وقالت الشركة في بيان أمس الثلاثاء إن ذلك يأتي في ضوء موافقة مجلس إدارتها على استكمال متطلبات الشرائح الثلاث القادمة والتي يتم تخصيصها بصفة سنوية لمدة ثلاث سنوات؛ وذلك حسب المعايير والشروط المعتمدة للبرنامج والذي تم اطلاقه منذ العام 2020.

وأوضحت أن الهدف من الشراء الاحتفاظ بها كأسهم خزينة في إطار برنامج حوافز الموظفين طويل الأجل والذي يهدف إلى استقطاب الكفاءات والكوادر المتميزة والاحتفاظ بها وتحفيزها لمزيد من الأداء مما يساهم في تحقيق أهداف مجموعة صافولا، مبينة أنه سيتم تمويل عملية الشراء من الموارد الذاتية للشركة.

وذكرت أنه سيتم أخذ موافقة الجمعية العامة غير العادية في أقرب اجتماع لها على عملية الشراء وفق متطلبات الفقرة 4 من المادة 17 من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، كما سيتم استيفاء شروط الملاءة المالية الواردة في الفقرة 3 من المادة 17 من ذات اللائحة بموجب تقرير الملاءة المالية الذي سيتم إصداره من قبل مراجع حسابات الشركة وإرفاقه مع دعوة الجمعية العامة غير العادية التي ستعتمد هذه العملية حسب النظام.

وأضافت أن الأسهم المشتراة من الشركة لا تكون لها أصوات في جمعيات المساهمين، مبينة أن الكمية التي سيتم شراؤها بعد أخذ موافقة الجمعية العامة غير العادية للمساهمين تمثل نسبة 0.47 بالمئة من إجمالي عدد أسهم صافولا.

وكانت صافولا قد أطلقت هذا البرنامج في العام 2020 وتمتلك حالياً نحو 1.31 مليون سهماً والمخصصة للموظفين المستحقين حسب المعايير المعتمدة للبرنامج طويل الأجل الذي يهدف إلى استقطاب الكفاءات والكوادر المتميزة والاحتفاظ بها وتحفيزها لمزيد من الأداء مما يساهم في تحقيق أهداف المجموعة.

ومجموعة صافولا هي شركة استثمار استراتيجية قابضة في قطاعي الأغذية والتجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحسب موقعها الإلكتروني.