السعودية، صاعقة رعدية تودي بحياة 3 شبان

توفي 3 أشخاص إثر تعرُّضهم لصواعق رعدية، كانوا يسيرون سوياً في موقعٍ واحدٍ بأحد المسارحة بمنطقة جازان، خلال الأمطار التي هطلت مساء أمس الأحد، وتزامنت مع صواعق رعدية كثيفة في العديد من المحافظات، سالت على إثرها الأودية السيول.

هذا، وقد شهدت العديد من الأحياء في منطقة جازان خلال الساعات الماضية، حالة من التقلبات الجوية، تمثلت في هطول أمطار غزيرة، في الوقت الذي حذرت فيه مديرية الدفاع المدني من مخاطر الأمطار والصواعق الرعدية، ودعت الجميع إلى اتخاذ جميع التدابير والاحتياطات واتباع الإرشادات في مثل هذه الحالات.

ومن جهته حذر المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، وأن الفرصة مهيَّأة لهطول أمطارٍ رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على أجزاءٍ من منطقتَي جازان وعسير؛ قد تمتد إلى منطقة الباحة، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية، في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على أجزاءٍ من منطقة نجران.