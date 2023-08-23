تناقل سعوديون مقطع فيديو، يظهر هطول أمطار غزيرة، على الكعبة والمسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة، مساء الثلاثاء.

وقالت وكالة الأنباء السعودية: “هطلت أمطار غزيرة، مساء الثلاثاء، مصحوبة بعواصف رعدية على أنحاء متفرقة من أحياء مكة المكرمة، جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد”.

ونشرت قناة (الإخبارية) السعودية مقطع فيديو يظهر هطول الأمطار الغزيرة على الكعبة والتي استمرت فترة طويلة.. وفيديو أخر لصاعقة تلامس برج الساعة في الحرم المكي.

فيديو | صاعقة تلامس برج الساعة في مكة المكرمة#الإخبارية pic.twitter.com/mfZjnQa8HY — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 22, 2023

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقرير، “استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة والمدينة المنورة”