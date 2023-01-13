فادي طنّوس by فادي طنّوس

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بـ 42.8 مليار دولار، قفزة بصادرات مصر بين يناير وأكتوبر 2022

فادي طنّوس by فادي طنّوس
مصر

كشفت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن قيمة الصادرات خلال الأشهر العشرة الأولى لعام 2022 ارتفعت بنسبة 23.3%.

واشارت البيانات إلى أن قيمة الصادرات خلال تلك الفترة بلغت 42.8 مليار دولار بزيادة تقارب 8.1 مليار دولار عن الفترة المشابهة لعام 2021 حين بلغت 34.7 مليار دولار.

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الغاز في صدارة صدارات السلع المصرية

وحلت صادرات الغاز الطبيعي المسال في صدارة السلع التي صدرتها البلاد خلال تلك الفترة، بقيمة بلغت 7.9 مليار دولار، تلتها الأسمدة بقيمة 2.7 مليار دولار، ثم البترول الخام بقيمة 2.6 مليار دولار ومنتجات البترول بقيمة 2.6 مليار دولار.

وكانت إسبانيا على رأس قائمة وجهات الصادرات المصرية باستيرادها سلعا بقيمة 3.1 مليار دولار، وجاءت تركيا في المركز الثاني تركيا بقيمة 3.1 مليار دولار، ثم إيطاليا بقيمة 2.8 مليار دولار والولايات المتحدة والسعودية بملياري دولار لكل منهما.

وتوقع البنك الدولي، أن تشهد ثلاث دول عربية تسجيل أعلى معدل نمو خلال العامين الحالي 2023، والمقبل 2024.

ورجح البنك في تقرير حول الآفاق الاقتصادية العالمية، أنَّ تسجل مصر والإمارات والعراق، أعلى معدل نمو اقتصادي بين الدول العربية خلال العام الجاري، وتوقع أن يتجاوز نموها 4 % بينما سينخفض معدل نمو باقي الدول العربية إلى أقل من 4 %..

ورجح البنك الدولي في تقريره، أنَّ يبلغ معدل النمو الاقتصادي في مصر ما قد يقارب 4.5 %، وأن يصل معدل النمو الاقتصادي في الإمارات العربية المتحدة4.1 %، كما توقع أن معدل النمو الاقتصادي في العراق سيقارب الـ 4 %.

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