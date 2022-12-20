صادرات النفط السعودية: 7.77 مليون برميل يوميا في أكتوبر الماضي

أظهرت أرقام المبادرة المشتركة للبيانات النفطية “جودي” صعود صادرات السعودية من النفط الخام، بنسبة 0.7 بالمئة على أساس شهري، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مسجلة أعلى مستوى منذ أبريل/نيسان 2020 البالغ 10.24 ملايين برميل يوميا.

أكبر مصدر

والسعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، على الرغم من أنها تأتي الثانية في حجم الإنتاج بعد الولايات المتحدة، وقد بلغت:

صادرات المملكة 7.77 ملايين برميل يوميا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مقابل 7.72 ملايين برميل يوميا في سبتمبر/أيلول السابق له

تراجع إنتاج السعودية 0.8 بالمئة في أكتوبر/تشرين الأول، إلى 10.96 ملايين برميل يوميا، من 11.04 مليون برميل يوميا في سبتمبر/أيلول

خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اتفق تحالف أوبك+ على خفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يوميا اعتبارا من نوفمبر/تشرين الثاني 2022، والذي يلزم السعودية بخفض إنتاجها إلى 10.48 مليون برميل يوميا

منظمة “جودي”

و”جودي”، منظمة دولية، تأسست بقرار من منتجي النفط حول العالم مطلع تسعينات القرن الماضي، هدفها جمع الأرقام والإحصاءات المتعلقة بإنتاج النفط حول العالم وتقديمها على شكل دراسات تهم منتجي ومستهلكي النفط على حد سواء.