صادرات النفط السعودية تقفز لأعلى مستوى منذ 6 سنوات

بلغت قيمة صادرات النفط السعودية أعلى مستوى في ست سنوات على الأقل عند 31 مليار دولار في حزيران / يونيو الماضي بدفع من ارتفاع الأسعار والإنتاج.

وقال الهيئة العامة للإحصاء اليوم الأربعاء إن صادرات الخام الشهرية تجاوزت مليار دولار يومياً وقفزت 94% على أساس سنوي. وبلغت قيمة صادرات النفط في الربع الثاني أكثر من 91 مليار دولار أو 80% من إجمالي الصادرات.

وبدأت أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم في تقديم بيانات شهرية عن تصدير النفط في عام 2016.

ودفع النفط الذي بلغ متوسطه أكثر من 100 دولار للبرميل هذا العام اقتصاد المملكة العربية السعودية إلى تسجيل نمو هو الأسرع بين دول مجموعة العشرين، ونما فائض ميزانية المملكة إلى 77,9 مليار ريال (21 مليار دولار) خلال الربع الثاني.