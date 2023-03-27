صادرات السعودية النفطية تتجاوز 82 مليار ريال في يناير

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء السعودية عبر موقعها الرسمي اليوم نشرة التجارة الدولية للمملكة لشهر كانون الثاني / يناير من عام 2023، وبحسب البيانات الواردة في هذه النشرة فقد بلغت قيمة الصادراتِ السلعيَّة للمملكة خلال شهر يناير 2023 (105.1 مليار ريال) مقابل (108.1 مليار ريال) خلال شهر يناير 2022، وذلك بانخفاض مقداره (3.0 مليارات ريال)، بنسبة (2.8%.

وأفادت نتائج النشرة أن قيمة الصادرات البتروليَّة خلال شهر يناير 2023 بلغت (82.1 مليار ريال)، مقابل (83.5 مليار ريال) خلال شهر يناير 2022، فيما بلغت قيمةُ الصادرات غير البترولية (التي تشمل إعادة التصدير) خلال شهر يناير 2023 (23.0 مليار ريال) مقابل (24.6 مليار ريال) خلال شهر يناير 2022، ويُعزى انخفاض الصادرات السلعية والتي بلغت 13.4% بسبب انخفاض الصادرات غير البترولية (لا تشمل إعادة التصدير) في شهر يناير لعام 2023.



وأوضحت النشرة أن قيمة الواردات السلعيَّة للمملكة خلال شهر يناير 2023 بلغت (66.6 مليار ريال)، مقابل (52.5 مليار ريال) خلال شهر يناير 2022، وذلك بارتفاع مقداره (14.1 مليار ريال) ، بنسبة 26.9%.

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