صادرات السعودية النفطية إلى أوروبا تضاعفت في سبتمبر وبلغت 950 ألف برميل يومياً

أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن صادرات المملكة النفطية تضاعفت إلى أوروبا في أيلول/سبتمبر المنصرم إلى 950 ألف برميل يومياً مقارنة بـ 490 ألف برميل في العام الماضي.

وقال خلال كلمته اليوم الثلاثاء، ضمن فعاليات النسخة السادسة من “مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار” المنعقدة في الرياض، إن المملكة “تتواصل مع العديد من الحكومات الأوروبية بخصوص الأزمة الحالية” حيث تشهد أوروبا مرحلة حرجة في سلاسل الإمداد.

وتابع الأمير عبدالعزيز بن سلمان: “خلال الأشهر القادمة سنورد النفط إلى كل من يحتاج منا ذلك”.

وأضاف “من واجبي التحذير من استخدام الاحتياطيات الاستراتيجية، لأن نفاد الطاقة الاستيعابية الفائضة يحمل تداعيات خطيرة”.

وقال وزير الطاقة، إن الجميع يتحدث عن ركود قوي ومن المهم التحوط ضد الأسوأ، مضيفاً: “علينا دائما الاستعداد للأسوأ بشكل مسبق”.

وأوضح: “أننا متحمسون لانعقاد مؤتمر المناخ كونه في مصر، سنعقد مبادرة الشرق الأوسط الأخضر والسعودية الخضراء في مصر لنستعرض ما حققناه، سيكون لدينا العديد من الإنجازات على صعيد الطاقة خلال مؤتمرات مصر”.

وأكد أن “رؤية 2030 باتت رؤية السعوديين ككل”.