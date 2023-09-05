القبض على صاحب شركة سياحية في مصر

ألقت السلطات المصرية القبض على صاحب شركة سياحية، مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم قام بتأسيس شركة سياحية غير مرخصة وإنشاء موقع إلكتروني باسم الشركة والإعلان عن قيام الشركة بتقديم خدمات سياحية بأسعار مخفضة، وانه في حال رغبة المواطنين في الحصول على تلك الخدمات يقوم المتهم المذكور بطلب بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، بدعوى إتمام الخدمات المطلوبة وتحصيل قيمتها واستغلاله لتلك البيانات في سحب مبالغ مالية كبيرة من أرصدتهم البنكية دون علمهم والاستيلاء عليها.

غسل الأموال

وتابعت التحريات أن المتهم حاول غسل الأموال عن طريق شراء العقارات – شراء سيارات – وإيداع الأموال بحسابات بنكية خاصة به و بأفراد أسرته، لإخفاء مصدر الاموال وإصباغها الصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت الأموال بمبلغ 50 مليون جنيه.