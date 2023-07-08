مصر، صاحب سلسلة مطاعم شهيرة يدهس عامل مسجد

شهدت منطقة القاهرة الجديدة في مصر، واقعة مأساوية، عندما دهست سيارة فارهة عامل مسجد وتسببت في وفاته.

وكشفت تحريات المباحث أن المتهم رجل أعمال وصاحب سلسلة مطاعم شهيرة، كان يقود سيارة BMW بيضاء اللون، وصدم العامل أثناء عبوره الطريق، وهرب عقب ارتكاب الحادث.

وتابعت التحريات أنه تم نقل العامل لمستشفى بدر الجامعي، لكنه فارق الحياة أثناء تلقيه الإسعافات الأولية، متأثراً بإصابته بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي.

تم تحديد السيارة المتسببة في الحادث، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فضلاً عن التحفظ على كاميرات المراقبة، لتفريغها لكشف الملابسات.