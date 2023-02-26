قال حساب العناية بالمستفيدين التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية إن صاحب العمل يتحمل سبعة رسوم عن العامل غير السعودي لنحو 23 وظيفة عن بعد.

وأوضح الحساب الرسمي إنه حسب المادة 40 من نظام العمل يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات، ورسوم تغيير المهنة، والخروج والعودة، وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين.

وتعمل وزارة الموارد البشرية على رسم السياسة العامة للشؤون الاجتماعية والعمالية في المملكة ضمن إطار مستوحى من القيم والمبادئ والنظم المرعية والإسهام في توجيه التطوير الاجتماعي توجيها متزناً يهدف إلى رفع وعي المواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم وتهيئة مقومات الحياة الكريمة لهم في إطار المحافظة على القيم الروحية والخلقية وتدعيمها لبناء مجتمع ناهض متكامل. من جهة أخرى أعلن برنامج العمل عن بعد عن توفر وظائف شاغرة للمواطنين والمواطنات، وأتاح عبر موقعه أكثر من 23 وظيفة شاغرة يمكن التقديم عليها.

وشملت التخصصات المطلوبة: اختصاصي تسويق، كاتب اتصال، كاتب استعلامات، كاتب مراسلات، كاتب شكاوى، مساعد إداري، مندوب مبيعات، مهندس صناعي، مهندس إدارة مشاريع، أخصائي إداري كاتب متابع كاتب تأمين أخصائي تسويق، مدير مبيعات في مركز تدريب، اختصاصي تسويق، اختصاصي تسويق قادر على إنجاز العمل، مندوب مبيعات، تدقيق العقود، أخصائي توظيف.