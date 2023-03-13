شيرين عبدالوهاب: أغانٍ جديدة في موسم عيد الفطر بعد رمضان

أفاد بيان أصدرته المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب أنها في صدد إطلاق أعمال جديدة لطرحها عقب انتهاء شهر رمضان المبارك في موسم احتفالات عيد الفطر.

وحسمت المغنية والممثلة شيرين عبد الوهاب عبر البيان الجدل المثار حول اختفائها، وانفصالها مجدداً عن زوجها حسام حبيب، وأعلنت رسمياً تعيين مدير أعمال جديد.

وهددت شيرين عبر البيان بملاحقة كل من ينشر شائعات عن حياتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأكدت أن زوجها حسام حبيب لم تقم أصلاً بمتابعته على إنستغرام حتى تقوم بإلغاء المتابعة، موضحة أن تركيزها حالياً هو على الانتهاء من تسجيل عدة أغنيات لطرحها عقب انتهاء شهر رمضان.

وأكدت شيرين عبد الوهاب -المختفية عن الأنظار منذ شهر كامل، أن إيهاب صالح هو مدير أعمالها الحالي، علماً أن مدير أعمالها القديم هو من أطلق نبأ اختفائها بعد إعلان فشله في التواصل معها، وقال البيان “تؤكد الفنانة شيرين عبد الوهاب، عدم صحة ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي في شأنها، وأنها متفرغة لإعداد أغان جديدة بعد أن انتهت من ألبومها الجديد، ودعت شركة روتانا إلى تسلمه”.

وأهابت شيرين -عبر البيان- بجمهورها أن يلتفت عمن ينتهزون فترة تفرغها الفني لإمتاع جمهورها بأغانٍ جديدة تعدها بدلاً من الخوض بغير حق في حياتها الشخصية لحصد مشاهدات ومتابعات عبر الإنترنت لمصالح خاصة بهم.

وأضافت “أنتهز هذه الفرصة لتهنئة الجمهور بهذه الأيام المباركة وشهر رمضان المبارك أعاده الله علينا جميعاً بكل الخير”.

وبذات التوقيت، أكد إيهاب صالح، عبر بيان رسمي، أنه بدأ العمل مع شيرين، ويعقد جلسات حالياً للانتهاء من أعمال فنية جديدة، وستكون مفاجأة لجمهور شيرين عبد الوهاب.

وأصدر المحامي حسام لطفي تحذيراً من تداول شائعات تمس الحياة الخاصة لموكلته الفنانة شيرين عبد الوهاب، مؤكداً تكليفه بملاحقة من ينشرون أخباراً كاذبة لإثارة القلق لدى جمهورها الذي تعتز به وتزهو وتحرص على إسعاده بأغانيها وتنأى به عن مروجي الشائعات الكاذبة.

حسام حبيب لم يحذف صور شيرين

نفى حسام حبيب صحة أنباء الانفصال، وأكد في تصريح مقتضب لموقع ET بالعربي أنه لا يعرف مصدر هذه الشائعات، موضحاً أن شيرين لم تُتابعه عبر حسابه على إنستغرام من الأساس، كما أنه لم ينشر صوراً برفقتها على حسابه، منذ عودتهما مُجدداً في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

ووجه حسام حبيب رسالة للجمهور، قائلاً “كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم.. إحنا زي الفل كويسين مفيش أي حاجة.. أنا وشيرين عبد الوهاب شغالين على أغاني جديدة، وإن شاء الله لو حد فينا خلص حاجة خلال الأيام الجاية، وارد نطرحها في موسم احتفالات العيد”.