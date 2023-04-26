أعلنت شركة شيبسي، مؤخرًا عن تحقيقها نموٍاً في الإيرادات بلغت نسبته 100 ٪ تقريبًا، فضلًا عن افتتاحها مقرًا إقليميًا إضافيًا في الرياض لمزيد من الاستقطاب النشط للمواهب المحلية.

أنشأت “شيبسي” مقرها الإقليمي الأول في الشرق الأوسط بإمارة دبي عام 2021. كما أبرزت الشركة توقعاتها لنتائجها بمنطقة الشرق الأوسط بتحقيق معدل نمو يزيد عن 125٪، فضلًا عن ما شهدته الشركة من تنامي ما لديها من كوادر ومواهب بنسبة 70٪ في الأشهر الـ 15 الماضية.

وكانت الشركة قد أعلنت في مارس قبل هذه التطورات، توقيعها لمذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالسعودية “منشآت“؛ بهدف تسريع تنفيذ رؤية المملكة العربية السعودية 2030، مثلت منطقة الخليج حجر الزاوية في مساعي الشركة للنمو، حيث ساهمت المنطقة بنسبة 35٪ من إجمالي إيراداتها.

وأكدت مذكرة التفاهم أن شركة “شيبسي” ستقدم تقنياتها بتسهيلات كبيرة لجميع العملاء القادمين إليها عن طريق “منشآت“، كما أعلنت الشركة عن التزامها بتخصيص استثمارات بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي على مدى 5 سنوات في المنطقة، لدفع عجلة الابتكار التقني والبحوث والتطوير.

وقال السيد “هارش كومار”، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية بشركة “شيبسي”: “في العام 2021-2022، تمكننا من تعزيز أعداد العاملين بفريقنا عبر مناطق جغرافية متعددة على مستوى العالم. في الأشهر الثلاثة الماضية، أرسلنا عروض توظيف جديدة تعادل 20٪ من عدد الموظفين الحاليين لدينا، والآن في ظل امتلاكنا لمقرين إقليميين في الشرق الأوسط، فإننا نركز جهودنا على استقطاب أفضل المواهب الإقليمية وتوسيع تواجدنا المحلي وتقديم المزيد من الدعم للعملاء.

أما من ناحية النمو، فهناك عدة عوامل مكنت شركة “شيبسي” من أن تصبح واحدة من أكثر الشركات الناشئة كفاءة وذلك بمعدلات حرق ضئيلة لرأس المال واقتراب من الربحية، من بين هذه العوامل النمو المستمر في قاعدة العملاء عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ ومنطقة البحر الكاريبي، والابتكار التقني السريع، فضلًا عن الزيادة المطردة في الموارد البشرية والكفاءات.”

وقد حصلت شركة “شيبسي” مؤخرًا على لقب المورّد البارز في آسيا والمحيط الهادئ من “جارتنر”® لعام 2023 وبرزت ضمن قائمة “الربع السحري” على الصعيد الدولي في مجال أنظمة إدارة النقل”. لا شك أن مثل هذه التطورات والإشادات تمثّل شهادة على التزام “شيبسي” اللامتناهي تجاه العملاء، وما تجنيه الشركة من ردود فعل إيجابية المستمرة من عملائها على مستوى العالم.

إن حلول الذكاء الاصطناعي والأتمتة المقدمة من الشركة تساعد على تمكين الشركات ضمن مختلف القطاعات على خفض تكاليف النقل وتحسين تجربة العملاء، بالإضافة إلى الحد من المخاطر اللوجستية وتقليص البصمة الكربونية والتأسيس لعمليات نشطة لسلاسل التوريد.

وتتمتع شركة “شيبسي” حاليًا بالعديد من علاقات التعاون مع العملاء من جميع أنحاء الشرق الأوسط، سواء في قطاعات التصنيع أو الخدمات اللوجستية السريعة أو تجارة التجزئة أو توصيل الطعام أو قطاعات التجارة السريعة وغيرها.