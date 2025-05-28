شوبا، عملاق عقارات من دبي تتوسع في ولاية تكساس الأمريكية

شارون بنجامين- أريبيان بزنس-صرح رئيس مجلس إدارة الشركة لصحيفة أريبيان بزنس أن شوبا العقارية ستركز في البداية على 3 من المدن الرئيسية في تكساس، وتحديدًا دالاس وهيوستن وأوستن.

يأتي هذا التوسع في الولايات المتحدة بعد أن حققت شوبا العقارية مبيعات قياسية في عام 2024.

شوبا العقارية، شركة تطوير العقارات الفاخرة التي تتخذ من دبي مقرًا لها، كشفت عن المزيد من خططها للتوسع في السوق الأمريكية، حيث تُشكل مدن تكساس “حجر الزاوية” في استراتيجيتها للنمو الدولي، حسبما صرح رئيس مجلس إدارة الشركة لأريبيان بزنس. ويشير رافي مينون – رئيس مجلس إدارة مجموعة شوبا – إلى النمو السكاني السريع للمدن والأساسيات الاقتصادية القوية والطلب على مشاريع التطوير السكني الفاخرة كعوامل رئيسية في القرار.

وقال مينون: “لطالما كان التوسع في السوق الأمريكية جزءًا من رؤية “سوبها ريالتي” طويلة المدى وخارطة الطريق الاستراتيجية”، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تصل مبيعات سوق العقارات الأمريكية إلى 1.9-2.0 تريليون دولار بحلول عام 2025 وفقًا لتوقعات جولدمان ساكس.

وأضاف: “إنها تمثل واحدة من أكثر المناظر الطبيعية الاستثمارية قوة وتنوعًا على مستوى العالم وتوفر إمكانات كبيرة للنمو وترسيخ العلامة التجارية، وهي فرص مثيرة نتطلع إلى استكشافها”. يأتي التوسع بعد أن سجلت “شوبا ريالتي” مبيعات قياسية في عام 2024. لم تكشف الشركة عن مبلغ الاستثمار لعملياتها في الولايات المتحدة، على الرغم من أن مينون أكد على توافق السوق مع قيم الشركة، ويوضح قائلاً “مع الطلب المتزايد على العقارات السكنية الفاخرة، وخاصة بين أصحاب الثروات العالية الذين يبحثون عن الجودة والموثوقية، فإن الولايات المتحدة تتماشى تمامًا مع التزام الشركة بـ “فن التفاصيل” والحرفية ومعايير المعيشة الاستثنائية”.

تخطط شركة شوبا العقارية للاستفادة من نموذج “التكامل العكسي” الخاص بها في السوق الأمريكية، والذي يتضمن إدارة داخلية لدورة التطوير بأكملها من المفهوم إلى الإنجاز. يتضمن النهج التصنيع الداخلي للمكونات، مما يسمح للشركة بالحفاظ على مراقبة الجودة طوال عملية البناء. ويكشف رافي مينون، رئيس مجلس إدارة مجموعة سوبها تفاصيل أسلوب العمل بالقول “هذا المستوى من التحكم يسمح لنا بضمان الاتساق والدقة والجودة الفائقة في كل عنصر من عناصر مشاريعنا. قليل جدًا من المطورين في السوق الأمريكية يتبنون هذا النموذج حاليًا، مما يعني أننا مستعدون لتقديم شيء مختلف ومثير حقًا للسوق”. كما سلط الضوء على عنصر التصنيع باعتباره جانبا مهمًا بشكل خاص، مع ما يميز شركة شوبا العقارية حقًا هو التصنيع الداخلي. قال مينون: “من خلال تصنيع المكونات الأساسية داخليًا، تضمن سوبها العقارية جودةً دائمة، مما ينتج عنه مشاريع عقارية تصمد أمام اختبار الزمن”، مضيفًا أن هذا النموذج يُمكّن أيضًا من تسريع أوقات التسليم.

ويتابع بالقول: “لا يضمن هذا التحكم الشامل الجودة فحسب، بل يُسرّع أيضًا الجدول الزمني للبناء. هذا يعني تسليمًا أسرع وتسليمًا في الوقت المحدد، مما يمنحك ضمانًا بأن منزلك في سوبها سيكون جاهزًا عند الحاجة”.

وأضاف مينون: “بالإضافة إلى ذلك، سيعتمد موقع سوبها العقارية التنافسي في السوق الأمريكية على خبرتها الدولية”. ستدخل شركة شوبا العقارية السوق الأمريكية كعلامة تجارية دولية ذات خبرة واسعة وسجل حافل في بعض أكثر بيئات العقارات تنافسية في العالم.

وأوضح مينون: “إن الخبرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تُعد واحدة من أكثر الأسواق تنوعًا وديناميكية على مستوى العالم، قد زودت شوبا العقارية برؤى عميقة حول تفضيلات المشترين الدوليين والقدرة على تقديم جودة لا مثيل لها على نطاق واسع”.

تعد الولايات المتحدة “منصة مثالية” لوضع شوبا العقارية كعلامة تجارية عالمية فاخرة وتعتقد الشركة أن نهجها المتكامل سيميزها عن المنافسين. وقال مينون: “لا يتبنى هذا النموذج حاليًا سوى عدد قليل جدًا من المطورين في السوق الأمريكية، مما يعني أننا مستعدون لتقديم شيء مختلف ومثير حقًا إلى السوق”، وتابع قائلاً “نحن نؤمن إيمانًا راسخًا بأن السوق الأمريكية جاهزة لعلامة تجارية تجمع بين التميز الدولي والاهتمام بالتفاصيل والتحكم الشامل في تطوير العقارات”.

ولتعزيز عملياتها في الولايات المتحدة، ستواصل الشركة دمج الخبرات العالمية مع المواهب المحلية. وصرح مينون قائلاً: “سنواصل الاستفادة من خبرات فرقنا المدربة عالميًا، بما في ذلك فريقنا الداخلي الذي يضم أكثر من 350 مهندسًا معماريًا ملتزمين بدقة التصميم والحرفية العالية”، مضيفًا أن التكامل المحلي لا يزال أولوية. وأضاف: “في الوقت نفسه، ندرك تمامًا أهمية الرؤى المحلية والتكامل المجتمعي. ومع توسعنا في الولايات المتحدة، سنسعى بنشاط لاستقطاب المواهب المحلية في مختلف المجالات. يضمن هذا النهج أننا لا ندخل السوق فحسب، بل نصبح جزءًا لا يتجزأ منه”.