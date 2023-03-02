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Posted inأخبار أريبيان بزنس

تسوير الأراضي الفضاء في 10 شوارع مدينة سعودية

السلطات السعودية تبدأ بتطبيق قرار تسوير الأراضي الفضاء على المحاور والشوارع الرئيسية المستهدفة ضمن المرحلة الثانية في مدينة جدة

يشمل القرار طريق المكرونة وطريق الأمير متعب بن عبدالعزيز وطريق الكورنيش وشارع عبدالله السليمان وشارع البترجي وشارع الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز وشارع الأمير فيصل بن فهد وطريق الأمير نايف وشارع الأمير مشعل بن ماجد وشارع قريش

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تسوير الأراضي الفضاء على المحاور والشوارع الرئيسية المستهدفة في مدينة جدة

بدأت السلطات السعودية في مدينة جدة، الأربعاء، تطبيق قرار تسوير الأراضي الفضاء على المحاور والشوارع الرئيسية المستهدفة ضمن المرحلة الثانية بعد انتهاء المهلة المحددة إذ سيتم تطبيق لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية وترصد امتثال الملاك.

وتشمل المحاور والطرق المستهدفة بقرار تسوير الأراضي خلال المرحلة الثانية في جدة طريق المكرونة، طريق الأمير متعب بن عبدالعزيز، طريق الكورنيش، شارع عبدالله السليمان، شارع البترجي، شارع الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز، شارع الأمير فيصل بن فهد، طريق الأمير نايف، شارع الأمير مشعل بن ماجد، شارع قريش.

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ويستهدف قرار تسوير الأراضي الفضاء ملَّاكَ الأراضي الفضاء (التجارية) الواقعة على المحاور الرئيسة ذات الكثافة المرورية العالية والتي ستتضح عبر برنامج (GIS) ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري.

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وتتألف الحملة من مرحلتين؛ الأولى تشمل إعلان المحاور المستهدفة وإطلاق دليل التسوير، فيما تتضمن المرحلة الثانية الرقابة وتطبيق اللائحة ورصد امتثال الملاك بهدف تحسين المشهد الحضري عبر توحيد مظهر الأراضي الفضاء المحيطة بالمباني، والحد من تراكم المخلفات داخل تلك الأراضي وحمايتها من التعديات وتوضيح حدود ملكيتها.

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