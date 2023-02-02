شهر رمضان يزيد حجوزات السفر 76%

ذكر تقرير صادر عن شركة “إبسوس” أن شهر رمضان المقبل شهد زيادة بنسبة 76% في حجوزات السفر، وعزت هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى اقبال فئة الذكور الميسورين على السفر.

وكشف الجيل اكس (مواليد بين 1965 و 1980) عن اتجاه سفر أعلى من الجيل زد (جيل ما بعد الألفية)، خاصة في السفر إلى الخارج.

ونظراً للزيادة في الرحلات الدولية والمحلية خلال رمضان، شهدت تطبيقات السفر والسياحة أيضاً زيادة في عدد الزوار، مدفوعاً بشكل أساسي بالجيل زد.

ويكشف التقرير أنه حتى بعد فترة رمضان، من المحتمل أن تكون خطط السفر تستهدف الإمارات العربية المتحدة خلال العيد. ومع ذلك، من المرجح أن يضع الأفراد الأثرياء خططاً للسفر إلى الخارج. ويفضل 41% السياحة المحلية بينما يختار 21% السفر إلى الخارج خلال شهر رمضان.

وذكر موقع أريبيان بزنس أنه بات في إمكان المقيمين في الإمارات العربية المتحدة الآن الحصول على تأشيرة دخول إلى المملكة المتحدة في غضون 15 يوماً فقط، حيث تم تقليص وقت المعالجة من قبل السلطات المختصة، ما يساعد في زيادة حركة السفر.

قال متحدث باسم شركة “في اف اس” لموقع أريبيان بزنس: “لقد عاد وقت معالجة تأشيرات المملكة المتحدة إلى معيار 15 يوم عمل، كما تم تطبيع الوقت المستغرق للحصول على التأشيرات ذات الأولوية والأولوية الفائقة”.

وكانت وزارة الخارجية السعودية أطلقت بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وبالتعاون مع الناقلات الجوية الوطنية (الخطوط الجوية السعودية وشركة طيران ناس)، يوم الإثنين الماضي، خدمة إصدار تأشيرة المرور للزيارة للقادمين جواً إلكترونياً؛ بهدف تيسير القدوم إلى السعودية لجميع الأغراض، وتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول، وأتمتتها.