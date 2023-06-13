يواجه المواطنون والمقيمون في الكويت أزمة في استصدار تأشيرة السفر الأوروبية (شنغن) وهو ما جعلهم يغيرون وجهات سفرهم خلال موسف هذا الصيف إلى دول لا يحتاج السفر إليها إلى الحصول على تأشيرة كدولة الإمارات العربية المتحدة ومصر وتركيا.

وذكرت صحيفة “القبس” الكويتية أمس الإثنين أن المواطنين والمقيمين في الكويت يواجهون أزمة في استصدار تأشيرة السفر الأوربية لأن مواعيد التقدم للتأشيرات في بعض المكاتب والسفارات الأوروبية غير متاحة لأشهر مقبلة، بالإضافة إلى قصر المدة التي تمنحها بعض السفارات الأوروبية للراغبين في السفر إليها، ما دفع الكثيرين إلى تغيير وجهتهم السياحية خلال هذا الصيف وتفضيل قضائها في دول لا يحتاج السفر إليها إلى الحصول على تأشيرة.

ويؤكد متخصصون في سوق السياحة والسفر أن غالبية مكاتب استصدار التأشيرات لدول الاتحاد الأوروبي لا توجد فيها خانات مواعيد متاحة حالياَ، وهناك عدد قليل من البلدان لديها مواعيد متاحة في يوليو/تموز المقبل، ما جعل البعض يتقدم للحصول على تأشيرة الشنغن من هذه الدول التي لم يخططوا لزيارتها أساساً، لأنهم يحتاجون أولاً الدخول لهذا البلد الذي أصدر تأشيراتهم ثم السفر إلى وجهتهم المقصودة، ما زاد من التكاليف المالية لرحلتهم.

تفضيل دبي ومصر وتركيا

قال المتخصصون أيضاً إنه في ظل المعاناة من المواعيد البعيدة لإصدار تأشيرات الشنغن، دفع كثيرين للبحث وتفضيل وجهات سفر أخرى، على رأسها تركيا ودبي وماليزيا وتايلاند ومصر ولندن.

وأضافوا أن بعض الكويتيين تعرضوا لخسائر مالية كونهم حجزوا بالفعل الفنادق وتذاكر الطيران إلى أوروبا، لكنهم تفاجؤوا بعدم وجود مواعيد لتقديم طلبات التأشيرة.

ارتفاع الإقبال

كشف رئيس اتحاد مكاتب السفر والسياحة محمد المطيري، بحسب الصحيفة اليومية، أنه على الرغم من ارتفاع نسبة الاقبال على السفر خلال هذا الصيف إلا انه لم يصل الى مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حتى الآن.

وقال المطيري إن معدلات السفر الحالية اقل بنسبة 20 بالمئة من معدلات السفر في العام 2019، متوقعاً أن ترتفع الأرقام خلال الفترة المقبلة، خاصة مع بدء موسم السفر وانتهاء السنة الدراسية والانتخابات البرلمانية.

وأوضح أن أهم الوجهات السياحية ما زالت هي لندن وإسطنبول ودبي والقاهرة، أما عن الوجهات السياحية الجديدة في دول شرق أوروبا، فإنها ما زالت طبيعية جداً ولم تشهد ارتفاع الاقبال عليها.

ولفت إلى تغير سلوك السائح الكويتي الذي أصبح يفضل السفر بشكل منفرد، دون التقيد بالسفر مع مجموعات، مستعيناً في ذلك بوسائل الاتصال الحديثة والتطبيقات الذكية في التوجه إلى وجهات تتناسب وذوقه.