شكوى من طول انتظار المشترين وصول هواتف “آيفون برو 14”

أثرت أزمة سلاسل التوريد التي ضربت شركات كبرى في العالم على إيصال “آيفون برو 14” التابع لشركة آبل إلى المشترين.

بحسب ما أفاد موقع AppleInsider فإن أوقات انتظار المشترين لوصول هواتف آيفون قد وصل لمستويات قياسية لأسباب عدة:

• تعاني شركة آبل من أزمة شديدة في توريد هواتف آيفون 14 برو للمشترين.

• وصلت أوقات الانتظار لمدد قياسية قد تمتد لشهرين، والملاحظ أن المستهلكين لم يحاولوا اللجوء لطرازات أرخص.

• في ضوء استمرار طلب المستهلكين على هاتف آيفون 14 برو تسعى شركة آبل لتوفير هذه الهواتف للمشتركين، لكن الأزمة قد تتفاقم مع اقتراب موسم العطلات والذي يتوقع أن يزيد الضغط خلاله على طلب الهاتف.

• المحلل ديفيد فوغت من شركة “يو بي إس” للخدمات المالية قال إن أوقات انتظار الهاتف وصلت إلى 34 يوما في معظم الأسواق بما فيها الولايات المتحدة، بما يمثل زيادة كبيرة عن السابق.

• تعتقد شركة “يو بي إس” أن شركة آبل تواجه بعض المخاطر إذا لم تستطع تلبية الطلب على هواتفها الذكية خلال موسم العطلات.

• شركة آبل كانت قد أشارت في بيان سابق إلى أن العملاء سيواجهون أوقات انتظار أطول لوصول منتجاتهم بسبب زيادة الطلب على أنواع برو الخاص بها.

• سبب الأزمة بشكل رئيسي هو قيود سلاسل التوريد وكذلك قيود كورونا في منطقة التجميع الرئيسية في تشنغتشو الصينية.

• وفق BBC فإن انتشار فيروس كورونا بين عمال مصنع فوكسكون والذي ينتج 70 في المائة من أجهزة iPhone على مستوى العالم بمعدل يقترب من 500000 يوميًا، أدى لنقص حاد بالعمالة فيه، وبالتالي سيؤثر على توريد أجهزة آيفون 14 برو.

• التضخم العالمي قد يؤدي لانخفاض الطلب على هواتف آيفون 14 برو في ظل ارتفاع أسعارها.