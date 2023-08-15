الإمارات، عرض شقق فندقية فاخرة مع عائد استثماري مضمون

أعلنت شركة بلووم القابضة، عن إطلاق بلووم أرجان من روتانا، المشروع الاستثماري المميز بعائد مضمون يصل إلى 8% لمدة خمس سنوات. وسيتم طرح عدد محدود من هذه الشقق الفندقية.

ويقع المشروع ضمن بارك فيو في جزيرة السعديات وتتولى تشغيله شركة روتانا لإدارة الفنادق (روتانا). وتتنوع الوحدات المعروضة بين الاستوديوهات وغرفة واحدة وغرفتي نوم، وبمساحات تتراوح من 44 إلى 114 متر مربع.

ومن المقرر افتتاحه في الربع الرابع من عام 2024. حيث يتميز هذا المشروع العصري، بتصاميم مدروسة بعناية لتوفير أعلى درجات الراحة والمساحات الفسيحة التي تضفي جو منزلي، إلى جانب المرافق الفندقية المبتكرة، بما في ذلك التكنولوجيا الذكية والخدمات المتميزة.

كما يوفر تجربة فاخرة وفق نظام الشقق الفندقية التي تضم مجموعة متنوعة من المرافق بما في ذلك مسبح إنفينيتي يقع على ارتفاع ثلاثين متراً فوق سطح الأرض، كما يمكن للمقيمين أيضاً الاستمتاع بمطعم الفندق الرئيسي وأفضل المطاعم والمقاهي المشهورة، بالإضافة لمجموعة من المحلات التجارية ومركز حديث للياقة البدنية ومساحات خضراء واسعة مع جسر ليصل المبنيين معاً.

يتمتع مشروع بلووم أرجان من روتانا بموقع متميز في قلب المنطقة الثقافية في أبوظبي. إذ يقع على جزيرة السعديات بموقع استراتيجي مقابل جامعة نيويورك أبوظبي، مما يجعله وجهة خدمات مميزة للزوار بشكل عام ولطلاب الجامعة والأساتذة وعائلاتهم بشكل خاص. بالإضافة إلى ذلك، فهو بجسّد وجهةً سياحية فريدة تستقطب كل من المقيمين والزوار لنمط الحياة الفريد لجزيرة السعديات.

ويقع المشروع أيضاً على مقربة من أبرز الوجهات السياحية الرئيسية في أبوظبي منها متحف اللوفر أبوظبي، ومتحف زايد الوطني، وجوجنهايم أبوظبي المقرر افتتاحه في 2025. إلى جانب العديد من الوجهات الترفيهية المميزة في جزيرة ياس مثل حلبة مرسى ياس وعالم فيراري أبوظبي، وسنو أبوظبي، وسي وورلد أبوظبي، بالإضافة إلى العديد من الفنادق وملاعب الجولف والشواطئ والمرافق الترفيهية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال كارلوس واكيم، الرئيس التنفيذي لشركة بلووم القابضة: “يأتي إطلاق “بلووم أرجان من روتانا” في إطار التزامنا بتقديم أفضل قيمة استثمارية ممكنة لعملائنا من خلال المشاريع العقارية الاستثنائية، حيث يوفر المشروع فرص استثمارية واعدة تضمن الحصول على عائد مضمون يصل إلى 8% لمدة خمس سنوات.”

وأضاف: “يجمع هذا المشروع بين خبرات بلووم الواسعة في مجال تطوير وتصميم الوحدات السكنية المميزة مع ريادة علامة روتانا وتميزها في قطاع الضيافة، حيث يقدم إضافة قيّمة لقطاعي الفنادق والعقارات في أبوظبي، من خلال طرح مشاريع عقارية وفندقية راقية وذات عائدات استثمارية مرتفعة في مواقع مميزة مثل جزيرة السعديات، التي تجسّد وجهةً سياحية فريدة تستقطب كل من المقيمين والزوار.”