كشف نايجل جيمس والد لورين نجمة كرة القدم الإنكليزية التي خطفت الأضواء في مباريات بطولة كأس العالم للسيدات التي تقام حاليا بأستراليا ونيوزيلندا، أن شقاوة أخوة لورين جعلتها تبدع لأخذ الكرة منهم.

ونجحت لورين في الخروج من عباءة شقيقها جيمس لتخط اسمها بحروف كبيرة بأهداف أحرزتها وساعدت على تسجيلها في ملاعب كرة القدم في مباريات كان آخرها أمس أمام الصين، وتأهلت إنجلترا فيها كمتصدرة للمجموعة الرابعة في البطولة التي يشارك بها 32 منتخبًا المقامة حاليا في أستراليا ونيوزيلندا، والتي تستمر حتى 20 أغسطس الحالي.



وقال والد لورين جيمس عن تفوق ابنته: “كان عليها أن تتعلم بسرعة، وهي أدركت ذلك وإلا فإنها لن تحصل على الكرة أبدًا عندما كانت تلعب مع أشقائها، وكانوا يلعبون بشقاوة مستأثرين بالكرة دون أن يسمحوا لها بالحصول عليها بسهولة مما دفعها لاجتراح حلول لاقتناص الكرة منهم”.

وبالفعل نجحت لورين في جعل الدفاع في المنتخب الصيني أمس يذوق الأمرين خوفا منها خاصة وأنها اقتنصت كرة من لاعبة الدفاع الصين لتساعد بتسجيل أكثر من هدف واحد بهذا الأسلوب الضاري في الهجوم.

و ذكر نايجل جيمس ، والد نجمة نادي تشيلسي إنها اضطرت مرات عديدة للتدرب مع فريق الناشئين الذكور خلال مسيرتها الكروية، وذلك خلال حديثه كضيف في الحلقة الأخيرة من بودكاست The Beautiful Game.

يذكر أن نايجل هو مدرب حاصل على ترخيص من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وأوضح قائلا: “لقد تدربت [لورين جيمس] مع الأولاد في أكاديمية آرسنال. عندما كانت في الرابعة عشرة من عمرها ، تدربت مع الأولاد الذين كانت أعمارهم 14 عامًا ، وكان ذلك شيئًا كبيرًا لأن هذا لم يحدث من قبل. فتاة تتدرب مع الأولاد “.