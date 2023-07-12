أحدث إعلان برجر كنغ عن شطيرة من 20 شريحة جبنة دون لحم، جدلا واسعا بزعمها أنه البرجر الحقيقين وبدلا من 10 دولارات أصبحت تبيع هذه الوجبة لقاء ما يعادل 3 دولارات، فهل هي استماتة في محاولة تسويق وجباتها؟

جاء ذلك عند الكشف عن أحدث عروض سلسلة مطاعم الوجبات السريعة الأمريكية بسعر دولارين عبر الحساب الرسمي للشركة في فرعها في بانكوك، على فيسبوك هذا الأسبوع ، مع تعليق يزعم إن: “ هذه ليست مزحة. هذا حقيقي.’ انقسم العديد من محبي المطعم حول البرجر الجديد الذي أثار موجة من التعليقات بعضها ساخر ينتقد الشرك على وسائل التواصل الاجتماعي ، لكن البعض سارع للحصول على العرض غير المعتاد لتجربته.

ورد التايلنديون بميمات وصور تسخر من العرض الجديد الذي أظهر من تعليقاتهم أن الشركة تستميت للتسويق لمنتجاتها فيما تزعم سي إن إن. في تقرير لها أن الكميات نفدت من أحد فروع الشركة.