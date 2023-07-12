سامر باطر by سامر باطر

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برجر كنج تثير الجدل بشطيرة من 20 شريحة جبنة دون لحم، فهل هي بدعة للتسويق؟

سامر باطر by سامر باطر

أحدث إعلان برجر كنغ عن شطيرة من 20 شريحة جبنة دون لحم، جدلا واسعا بزعمها أنه البرجر الحقيقين وبدلا من 10 دولارات أصبحت تبيع هذه الوجبة لقاء ما يعادل 3 دولارات، فهل هي استماتة في محاولة تسويق وجباتها؟

جاء ذلك عند الكشف عن أحدث عروض سلسلة مطاعم الوجبات السريعة الأمريكية بسعر دولارين عبر الحساب الرسمي للشركة في فرعها في بانكوك، على فيسبوك هذا الأسبوع ، مع تعليق يزعم إن: “ هذه ليست مزحة. هذا حقيقي.’ انقسم العديد من محبي المطعم حول البرجر الجديد الذي أثار موجة من التعليقات بعضها ساخر ينتقد الشرك على وسائل التواصل الاجتماعي ، لكن البعض سارع للحصول على العرض غير المعتاد لتجربته.

ورد التايلنديون بميمات وصور تسخر من العرض الجديد الذي أظهر من تعليقاتهم أن الشركة تستميت للتسويق لمنتجاتها فيما تزعم سي إن إن. في تقرير لها أن الكميات نفدت من أحد فروع الشركة.

@tae_aram

แค่ถูกหลักการตลาด ก็กลายเป็นกระแสดังได้ #สอนการตลาด #taearam #burgerking #เบอร์เกอร์ชีส #realcheeseburger #เบอร์เกอร์คิง

♬ เสียงต้นฉบับ – Tae Aram สอนธุรกิจ – Tae Aram สอนธุรกิจ
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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...