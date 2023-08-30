قررت المحكمة الإدارية في ديوان المظالم، شطب مخالفتين بقيمة 6.3 مليون ريال، فرضتها أمانة جدة على سيدة أعمال سعودية، وأيدت الإبقاء على 3 مخالفات بقيمة 500 ألف ريال.

وأوضحت، المستثمرة في دعواها إن لديها عقداً استثمارياً بتأجير مشروع محطة تجميع مركبات ومعدات وهياكل تالفة ومهجورة، وتلقت من الإدارة المشرفة بأمانة جدة ما يفيد بتسجيل 5 مخالفات عليها، ما بين عدم وجود سفلتة وإنارة بالموقع وتشليح مخالف وعدم كبس مركبات.

ولفتت إلى أن إحدى المخالفات كانت مجهولة دون تفاصيل بلغت قيمتها 6 ملايين ريال، وفقا لـ”عكاظ”.

وأشارت إلى أن أمانة جدة خالفت إجراءات توقيع الجزاءات والمخالفات التي تنص على إشعار ثم إنذار قبل تطبيق الجزاءات.

وأصدرت المحكمة الإدارية حكما بشطب مخالفتين والإبقاء على 3 مخالفات، وصادقت محكمة الاستئناف الإداري على الحكم بعد التعديل وبات قطعياً.

وتتلخص وقائع الدعوى، طبقاً لمصادر «الصحيفة»، في أن مستثمرة سعودية تملك مشروعاً استثمارياً بموجب عقد مع أمانة جدة، فوجئت بفرض 5 غرامات مالية متعددة عليها من الأمانة بقيمة 6 ملايين و800 ألف ريال، فقررت تقديم دعوى أمام المحكمة الإدارية تطلب فيها إلغاء الغرامات.

وقالت المستثمرة في دعواها، إن لديها عقداً استثمارياً بتأجير مشروع محطة تجميع مركبات ومعدات وهياكل تالفة ومهجورة، وتلقت من الإدارة المشرفة بأمانة جدة ما يفيد بتسجيل 5 مخالفات عليها، ما بين عدم وجود سفلتة وإنارة بالموقع وتشليح مخالف وعدم كبس مركبات، فتقدمت للمحكمة بنسخ من العقد الاستثماري والمخالفات المقيدة عليها. مشيرة، إلى أن أمانة جدة خالفت إجراءات توقيع الجزاءات والمخالفات طبقاً للعقد المبرم معها التي تنص على خطوات تراتبية من إشعار ثم إنذار قبل تطبيق الجزاءات.

وأوضحت المستثمرة، أن المخالفات والغرامات المقيدة عليها بلغت 5 مخالفات مفصلة بنوع المخالفة وقيمتها، ولفتت إلى أن المخالفة الخامسة كانت مجهولة دون تفاصيل بلغت قيمتها 6 ملايين ريال.

وخلصت المحكمة إلى أن المخالفات الخمس ثابتة بحق المصنع ما يؤيد صحتها ما تنتهي معه المحكمة في المخالفات الخمس برفض مطالبة صاحبة المصنع إلغاء الجزاءات الصادرة بحقها، وقررت إلزام صاحبة المصنع بسداد المخالفات الخمس لصحتها.

أما عن المخالفة السادسة المسجلة على المصنع والموصوفة بأنها مجهولة التفاصيل، فقد خلصت المحكمة إلى إلغاء المخالفة استناداً لبنود العقد كون المخالفة لم تثبت وأنها تمت بعد نهاية مدة العقد بين المستثمرة صاحبة المصنع وأمانة محافظة جدة.

فيما خلصت محكمة الاستئناف في حكمها إلى شطب المخالفة الأولى بغرامة 300 ألف ريال وشطب المخالفة الخامسة بغرامة 6 ملايين ريال والإبقاء على بقية المخالفات بغرامات إجمالية بـ500 ألف ريال.