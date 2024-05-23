شروق بارتنرز الإماراتية تمول صندوقها الائتماني الثاني بـ 100 مليون دولار

ذكرت وكالة “بلومبيرج” اليوم أن شركة الاستثمارات التكنولوجية “شروق بارتنرز”، ومقرها أبوظبي، تمكنت من الإغلاق الأولي لثاني صندوق ائتمان خاص تابع لها، بدعم من مستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وكوريا الجنوبية، مما يبرز العلاقات المتنامية بين الإمارات وكوريا.

وانطلق الصندوق البالغة قيمته 100 مليون دولار بدعم من “آي إم إم إنفستمنت”، وهي شركة كورية للأسهم الخاصة ورأس المال الجريء تبلغ قيمتها 6 مليارات دولار، ومن المرتقب أن تصبح شريكاً بحصة أقلية في الصندوق.

وتعاونت الشركتان من قبل في أول صندوق ائتمان خاص يركز على التكنولوجيا تابع لـ”شروق”، والذي استثمر في شركة الزراعة الناشئة “بيور هارفست” وشركة التكنولوجيا المالية السعودية “تمارا”.

وينمو سوق الائتمان الخاص في المنطقة بوتيرة سريعة، وذلك لعدة أسباب من بينها “الطلب المتزايد على حلول التمويل البديلة” في قطاع التكنولوجيا المحلي”، وفق تصريحات “شروق”.

ويُتوقع أن يركز الصندوق الجديد التابع للشركة على قطاعات التصنيع، والخدمات الصناعية والمالية والبرمجية.

ويأتي إعلان “شروق” أيضاً عن الصفقة وسط توطد العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وكوريا الجنوبية، حيث تعهدت الإمارات في العام الماضي باستثمار 30 مليار دولار بقطاعي الطاقة والدفاع في كوريا.