فريق التحرير by فريق التحرير

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

شروق بارتنرز الإماراتية تمول صندوقها الائتماني الثاني بـ 100 مليون دولار

يُتوقع أن يركز الصندوق الجديد التابع لشركة “شروق بارتنرز”، على قطاعات التصنيع والخدمات الصناعية والمالية والبرمجية.

فريق التحرير by فريق التحرير

ذكرت وكالة “بلومبيرج” اليوم أن شركة الاستثمارات التكنولوجية “شروق بارتنرز”، ومقرها أبوظبي، تمكنت من الإغلاق الأولي لثاني صندوق ائتمان خاص تابع لها، بدعم من مستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وكوريا الجنوبية، مما يبرز العلاقات المتنامية بين الإمارات وكوريا.

وانطلق الصندوق البالغة قيمته 100 مليون دولار بدعم من “آي إم إم إنفستمنت”، وهي شركة كورية للأسهم الخاصة ورأس المال الجريء تبلغ قيمتها 6 مليارات دولار، ومن المرتقب أن تصبح شريكاً بحصة أقلية في الصندوق.

وتعاونت الشركتان من قبل في أول صندوق ائتمان خاص يركز على التكنولوجيا تابع لـ”شروق”، والذي استثمر في شركة الزراعة الناشئة “بيور هارفست” وشركة التكنولوجيا المالية السعودية “تمارا”.

وينمو سوق الائتمان الخاص في المنطقة بوتيرة سريعة، وذلك لعدة أسباب من بينها “الطلب المتزايد على حلول التمويل البديلة” في قطاع التكنولوجيا المحلي”، وفق تصريحات “شروق”.

ويُتوقع أن يركز الصندوق الجديد التابع للشركة على قطاعات التصنيع، والخدمات الصناعية والمالية والبرمجية.

ويأتي إعلان “شروق” أيضاً عن الصفقة وسط توطد العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وكوريا الجنوبية، حيث تعهدت الإمارات في العام الماضي باستثمار 30 مليار دولار بقطاعي الطاقة والدفاع في كوريا.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...