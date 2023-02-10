أعلن مساء أمس الخميس عن إلغاء الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على المساعدات الإنسانية لسوريا لمدة محددة، بعد سلسلة الزلازل المميتة ” وبعد تجاوز عدد الضحايا 21 ألف شخص وعشرات الآلاف من المفقودين والمصابين، وتشير فقرة غامضة في القرار الموقع من مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أندريا م. غاكي إلى أنه:” الملاحظة 2 على الرخصة العامة 23. لا شيء في هذا الترخيص العام يعفي أي شخص من الامتثال لأية قوانين أو متطلبات اتحادية أخرى للوكالات الفيدرالية الأخرى”.

تعطل عمليات الإغاثة

وتعطلت أعمال إغاثة آلاف الضحايا العالقين تحت الأنقاض يوم الأثنين في أجواء باردة بسبب نقص الوقود والآليات والأدوية، فيما تهاوت بيوت متهالكة بسبب العجز عن صيانتها وإصلاحها مع منع الولايات المتحدة دخول مواد البناء والضغوط الأمريكية ضد محاولات إعادة إعمار سوريا.

ولا يزال الحصول على الاعفاءات حتى اليوم أمرا بالغ الصعوبة على أغلب العاملين والمنظمات الإنسانية بسبب مخاوف مخالفة العقوبات التي تعرقل وصول المساعدات.

ويختتم نص القرار بالعربية بعبارة:”في حال شارك الأفراد والمؤسسات المالية بأنشطة الإغاثة في سوريا ويعتقدون أن أنشطتهم غير مشمولة بالتراخيص أو الاستثناءات السابقة، نشجعهم على التواصل مع مكتب أوفاك بشكل مباشر عبر OFAC_feedback@treasury.gov أو رقم الهاتف 2026222480 1+ للحصول على تراخيص خاصة أو توجيهات. وسيعطي مكتب أوفاك الأولوية للطلبات المماثلة.”

وكانت تقارير أممية قد أشارت إلى أن العقوبات الأمريكية تضر بالمدنيين السوريين، وفي نوفمبر الماضي دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة إيلينا دوهان إلى إنهاء العقوبات الأمريكية والغربية على سوريا بسبب تأثيرها المدمر على السكان المدنيين ومنع إعادة إعمار البلاد بعد 11 عاما من الحرب.

وأعربت دوهان، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بإعداد تقرير خاص حول أثر التدابير أحادية الجانب على حقوق الإنسان، عن صدمتها عندما شاهدت الأثر الهائل واسع النطاق على حقوق الإنسان بسبب ما وصفته بالتدابير القسرية أحادية الجانب المفروضة على سوريا. وفي بيان صدر عقب زيارة إلى سوريا استغرقت 12 يوما، قدمت المقررة الخاصة معلومات مفصلة عن “الآثار الكارثية” للعقوبات أحادية الجانب في جميع مناحي الحياة في البلاد.

صدمة من تأثير العقوبات على الوضع الإنساني

العقوبات تسببت بعزلة اقتصادية ومالية كاملة لبلد يكافح شعبه لإعادة بناء حياة كريمة بعد حرب امتدت لعقد من الزمن.

ضرورة فورية لرفع الدول التي تفرض عقوبات أحادية الجانب على البلاد محذرة من أنها تزيد وتطيل من أمد الدمار والمعاناة اللذين يواجههما الشعب السوري منذ عام 2011.

90 % من سكان سوريا يعيشون حالياً تحت خط الفقر مع محدودية الوصول إلى الغذاء والمياه والكهرباء والمأوى ووقود الطهي والتدفئة والمواصلات والرعاية الصحية”.

“البلاد تواجه نزيفاً هائلاً للأدمغة نتيجة لتزايد الصعوبات الاقتصادية مع تدمير أكثر من نصف البنية التحتية الحيوية بالكامل.