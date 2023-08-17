مويضي المطيري by مويضي المطيري

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Posted inأخبار أريبيان بزنستعليم

3 شروط لإعادة إصدار شهادات الثانوية العامة في السعودية

مويضي المطيري by مويضي المطيري

أعلنت وزارة التعليم، استقبال طلبات إعادة إصدار شهادة إتمام المرحلة الثانوية للبنين والبنات.



وأوضحت أن إعادة إصدار شهادة إتمام المرحلة الثانوية، تخضع لمجموعة من الضوابط؛ التي تهدف إلى ضمان استحقاق الطالب للحصول على الشهادة.



وأضافت: يجب على الطالب المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، وأن يكون مرت خمس سنوات أو أكثر على حصوله على الشهادة الثانوية.



كما أنه في حال نجاح الطالب المتقدم واجتيازه لجميع المواد، سيتم إلغاء الشهادة السابقة، وتُصدر له شهادة جديدة بتاريخ حديث وبنفس المعدل السابق الذي حققه؛ وذلك وفقاً للنظام الدراسي الذي كانت عليه الشهادة السابقة.

ويمكن تقديم طلب إعادة إصدار شهادة الثانوية العامة من خلال خدمة الباركود، التي تعزز سهولة ويسر عملية التقديم والمتابعة للطلاب، وفقا لـ”عكاظ”.

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