شروط جديدة لتعديل مهن السعوديين إلكترونياً

حددت وكالة وزارة الداخلية السعودية للأحوال المدنية، حديثاً، الضوابط التي يجب الالتزام بها عند تعديل المهنة عبر الموقع الإلكتروني للوكالة.

وتحت عنوان “تعرف على ضوابط تعديل المهنة في #الأحوال_المدنية“، قالت الوكالة عبر تغريدة بموقع تويتر “يتم تعديل المهن بموجب خطاب أو تعريف مثبت من الجهة التابع لها وذلك اعتباراً من التاريخ المحدد في المستند ويكون التعديل من الجهة متى ما كان الرابط الإلكتروني متاحاً ويكون وفق للآتي:

تعرف على ضوابط تعديل المهنة في ⁧#الأحوال_المدنية⁩ pic.twitter.com/jRs8yLnJaw — الأحوال المدنية (@AhwalKSA) April 26, 2023

يدون في حقل المهنة (موظف حكومي) إذا كان المستند من جهة حكومية سواء كان خاضعاً لنظام التقاعد أو التأمينات الاجتماعية

يدون في حقل المهنة (موظف أهلي) إذا كان المستند من جهة أو مؤسسة أهلية

يدون في حقل المهنة (متقاعد) من انتهت خدماته بالتقاعد.

يدون في حقل المهنة (متسبب) لمن تم إنهاء خدماته لأي سبب غير التقاعد.

يكون التعديل من (طالب، طالبة) إلى (متسبب، ربة منزل) بموجب إقرار بذلك.

يدون في حقل المهنة (تاجر، تاجرة) من كان يحمل سجلاً تجارياً ساري المفعول.

يدون في حقل المهنة (رجل أعمال، سيدة أعمال) من كان يحمل ثلاثة سجلات تجارية أو أكثر سارية المفعول ومختلفة النشاط”.