السعودية تعلن شروط رخصة واقتناء الأسلحة النارية

أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم الإثنين عن شروط وإجراءات الحصول على رخصة حمل أو اقتناء الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد وحالات إلغاء الرخصة.

وقالت المديرية العامة للأمن العام في تغريدة عبر تويتر إنه يشترط للحصول على الرخصة أن يكون طالب الرخصة سعودي الجنسية، ألا يقل عمره عن 22 عاماً، أن يكون خالياً من السوابق الجنائية.

شروط وإجراءات الحصول على رخصة حمل أو اقتناء الأسلحة الفردية وأسلحة الصيد. #رخص_سلاحك pic.twitter.com/Kf9eYC8o9k — الأمن العام (@security_gov) March 26, 2023

وأضاف الأمن العام أن من الشروط أيضاً أن يكون خالياً من القيود الأمنية التي تحول دون منحه الرخصة، ألا يكون مصابا بعاهة أو مرض يعوقه عن استخدام السلاح، ألا يكون قد أُجري أي تعديل على مكونات السلاح المطلوب ترخيصه أو آلية عمله أو معلوماته، وتعبئة النموذج الخاص بطلب الترخيص.

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أما إلغاء الرخصة فيتم في حال تقررت مصادرة السلاح وذخيرته، إذا فقد المرخص له شرطاً من شروط منح الرخصة، إذا توفي المرخص له أو فقد أهليته.

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يذكر أن أحدث التقديرات العالمية لانتشار السلاح بين المدنيين تضع المملكة العربية السعودية

في المرتبة العاشرة.