. .. by . ..

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنس

السعودية تعلن شروط رخصة واقتناء الأسلحة النارية

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن شروط وإجراءات الحصول على رخصة حمل أو اقتناء الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد وحالات إلغاء الرخصة

. .. by . ..
أعلنت وزارة الداخلية عن شروط وإجراءات الحصول على رخصة حمل أو اقتناء الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد

أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم الإثنين عن شروط وإجراءات الحصول على رخصة حمل أو اقتناء الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد وحالات إلغاء الرخصة.

وقالت المديرية العامة للأمن العام في تغريدة عبر تويتر إنه يشترط للحصول على الرخصة أن يكون طالب الرخصة سعودي الجنسية، ألا يقل عمره عن 22 عاماً، أن يكون خالياً من السوابق الجنائية.

وأضاف الأمن العام أن من الشروط أيضاً أن يكون خالياً من القيود الأمنية التي تحول دون منحه الرخصة، ألا يكون مصابا بعاهة أو مرض يعوقه عن استخدام السلاح، ألا يكون قد أُجري أي تعديل على مكونات السلاح المطلوب ترخيصه أو آلية عمله أو معلوماته، وتعبئة النموذج الخاص بطلب الترخيص.

9

أما إلغاء الرخصة فيتم في حال تقررت مصادرة السلاح وذخيرته، إذا فقد المرخص له شرطاً من شروط منح الرخصة، إذا توفي المرخص له أو فقد أهليته.

9

يذكر أن أحدث التقديرات العالمية لانتشار السلاح بين المدنيين تضع المملكة العربية السعودية

في المرتبة العاشرة.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا