شركتان من الخليج العربي ضمن الشركات الخمسين الأعلى قيمةً في العالم

تم تصنيف كل من أرامكو السعودية، بتريليون و622 مليار دولار و الشركة العالمية القابضة الإماراتية (بـ أكثر من 240 مليار دولار) ضمن الشركات الأعلى قيمةً في العالم وتتمتع قائمة الشركات الخمسين بنفوذٍ هائل في الاقتصاد العالمي، حيث تُشكل كل شيء من التكنولوجيا والطاقة وحتى اتجاهات المستهلكين.

اعتبارًا من مايو 2025، بلغت قيمة شركات أمريكية عملاقة مثل آبل ومايكروسوفت وإنفيديا تريليونات الدولارات، مما يعكس الريادة الأمريكية في الابتكار وأسواق رأس المال.

شركة أرامكو السعودية

وشركة النفط العربية السعودية، هي شركة النفط والغاز الوطنية في المملكة، وتعد من أكبر شركات الطاقة والكيميائيات المتكاملة في العالم. تأسست عام 1933 ويقع مقرها الرئيسي في الظهران. تمتلك الحكومة السعودية غالبية أسهم أرامكو، وتدير الشركة عمليات واسعة في جميع أنحاء المملكة والعالم.

الشركة العالمية القابضة

أما الشركة العالمية القابضة فقد تأسست عام 1999 في الإمارات ، وترسخت مكانتها لتصبح إحدى أبرز الشركات الاستثمارية العالمية الرائدة، وهي أيضاً “قوة استثمارية فاعلة تقود مشهد الابتكار والتطوير والعلاقات الهادفة لتحقيق قيمة مستدامة، وتضع تصوراً جديداً للنموذج التقليدي للشركات القابضة، وتبني جيلاً جديداً من المستثمرين”.