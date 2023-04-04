تغريم شركتين سعوديتين لمخالفتهما نظام المنافسة

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة السعودية قراره بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق على شركة التصوير الجوي السعودية المحدودة ومكتب المحدد لاستشارات هندسة المساحة لثبوت انتهاكها الفقرة السابعة من المادة الرابعة من نظام المنافسة.

وتنص الفقرة السابعة من المادة الرابعة من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 4 / 5 / 1425هـ ، بحسب وكالة الأنباء السعودية، على “تُحظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة سواءً أكانت العقود مكتوبة أم شفهية، صريحة كانت أم ضمنية، إذا كان الهدف من هذه الممارسات والاتفاقيات أو العقود أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة والإخلال بالمنافسة بين المنشآت”.

وتضمَّن القرار إيقاع غرامةٍ ماليةٍ قدرها 1.96 مليون ريال على شركة التصوير الجوي السعودية المحدودة، مع نشر القرار على نفقتها، وغرامةٍ ماليةٍ قدرها 152 ألف ريال على مكتب المحدد لاستشارات هندسة المساحة مع نشر القرار على نفقته.

وأهابت الهيئة العامة للمنافسة جميع المنشآت الالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، والعمل بمضامين المنافسة المشروعة المُشجعة لخيارات المستهلكين والداعمة لنمو الأسواق وكفاءتها ضمن إطار من العدالة والشفافية، داعية جميع المنشآت العاملة في السوق إلى الاطلاع على دليل الامتثال عبر موقع الهيئة الإلكتروني www.gac.gov.sa

والهيئة العامة للمنافسة معنية بحماية وتشجيع المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية المخلة بالمنافسة المشروعة، وذلك من خلال قيام الهيئة بأعمال اختصاصها التي وردت في المادة السابعة من تنظيمها، مع مراعاة المهمات الموكلة إليها بموجب النظام، حيث تتولى الهيئة المحافظة على البيئة التنافسية لقطاع الأعمال في إطار من العدالة والشفافية للسوق المحلية، وإصدار القواعد والإجراءات المنظمة لذلك.