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Posted inأخبار أريبيان بزنس

شركة هندية تعتزم الاستثمار في مشروع مصري

تعتزم شركة هندية إنشاء مشروع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المصرية

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تعتزم شركة بلاتينيوم إنشاء مشروع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات 20 مليون دولار

تعتزم شركة بلاتينيوم الصناعية الهندية العاملة في قطاع المواد الكيميائية ومقرها مومباي، إنشاء مشروع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمصر باستثمارات 20 مليون دولار، وفقاً لبيان حكومي الجمعة.

وبحسب تقرير لموقع “زاوية” التابع لوكالة رويترز، ستؤسس الشركة مشروع لإنتاج مواد كيميائية تدخل في عدة صناعات بينها الكابلات والبلاستيك.

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وسيقام المشروع في منطقة صناعية بالعين السخنة، تطورها شركة أوراسكوم للمناطق الصناعية؛ التابعة لمجموعة أوراسكوم المصرية، وهي أحد المطورين الصناعيين الرئيسيين للمنطقة الاقتصادية.

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وتسعى مصر لاستقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية المباشرة لدعم اقتصادها، فيما تمر بأزمة منذ الحرب الروسية الأوكرانية أدت إلى هروب الأموال الساخنة وضغطت على العملة المحلية التي انخفض سعرها بأكثر من 50 بالمئة منذ ذلك الحين.

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