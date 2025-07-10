شركة من دبي تنضم لنادي اليونيكورن بهدف استبدال كل الأجهزة الإلكترونية بجهاز واحد

نالت شركة إكسبانسيو XPANCEO من دبي المتخصصة في التكنولوجيا العميقة ومقرها دبي تمويلاً بقيمة 250 مليون دولار أمريكي في جولة تمويلية من الفئة “أ” بقيمة إجمالية بلغت 1.35 مليار دولار أمريكي، مما يجعل الشركة المطورة للعدسات اللاصقة الذكية أحدث شركة ناشئة في الإمارات العربية المتحدة في نادي اليونيكورن أي التي يتخطى رأسمالها مليار دولار. وبفضل هذا التمويل ستتمكن الشركة من تسويق عدسات لاصقة بتقنية الواقع المعزز، تعمل بالذكاء الاصطناعي، وتدمج ميزات مراقبة الصحة والرؤية الليلية والتكبير في جهاز واحد قابل للارتداء، مصمم ليحل محل جميع الأجهزة الشخصية. ويتمتع الجهاز الصغير بقدرات التكبير في جهاز واحد قابل للارتداء يكاد يكون غير مرئي. الهدف المعلن هو استبدال الهواتف الذكية والساعات الذكية، وحتى النظارات، سعياً لعصر ما بعد الهواتف الذكية حيث تمتزج الحوسبة بسلاسة مع علم الأحياء البشري. يحمل هذا مشروع خطة مذهلة تتجاوز بكثير قدرات الأجهزة القابلة للارتداء المتوفرة حالياً.

الابتكار التكنولوجي العميق في جوهره: تعمل الشركة على تجاوز حدود ما تم التوصل إليه علمياً بالاستفادة من الفوتونيات النانوية، والاستشعار الحيوي، والذكاء الاصطناعي. وقد أنتجت الشركة بالفعل 15 نموذجاً أولياً عاملاً، وساهمت في 110 منشورات علمية، مما يُظهر أساساً متيناً في البحث والتطوير. صممت عدساتها بدقة أرق من شعرة الإنسان، وتُدمج شاشات نانوية دقيقة مُدمجة مباشرةً على شبكية العين، مما يوفر تجارب واقع معزز باستهلاك منخفض للغاية للطاقة.

تعمل الشركة على تجاوز حدود ما تم التوصل إليه علمياً بالاستفادة من الفوتونيات النانوية، والاستشعار الحيوي، والذكاء الاصطناعي. وقد أنتجت الشركة بالفعل 15 نموذجاً أولياً عاملاً، وساهمت في 110 منشورات علمية، مما يُظهر أساساً متيناً في البحث والتطوير. صممت عدساتها بدقة أرق من شعرة الإنسان، وتُدمج شاشات نانوية دقيقة مُدمجة مباشرةً على شبكية العين، مما يوفر تجارب واقع معزز باستهلاك منخفض للغاية للطاقة. مراقبة صحية شاملة: بالإضافة إلى الواقع المعزز وتحسينات الرؤية، توفر عدسات إكسبانسيو مراقبة صحية آنية. ويشمل ذلك ميزات مثل التتبع المستمر وغير الجراحي لضغط العين للكشف عن الجلوكوما (بدقة أعلى بنسبة 50% من الحلول الحالية)، والتحليل الكيميائي الحيوي لسائل الدموع للكشف عن مؤشرات مثل الجلوكوز والكورتيزول والهرمونات والفيتامينات. هذا يجعل الجهاز أداة فعّالة لإدارة الأمراض المزمنة والتشخيص المبكر.

بالإضافة إلى الواقع المعزز وتحسينات الرؤية، توفر عدسات إكسبانسيو مراقبة صحية آنية. ويشمل ذلك ميزات مثل التتبع المستمر وغير الجراحي لضغط العين للكشف عن الجلوكوما (بدقة أعلى بنسبة 50% من الحلول الحالية)، والتحليل الكيميائي الحيوي لسائل الدموع للكشف عن مؤشرات مثل الجلوكوز والكورتيزول والهرمونات والفيتامينات. هذا يجعل الجهاز أداة فعّالة لإدارة الأمراض المزمنة والتشخيص المبكر. التغلب على تحديات الماضي في تطوير العدسات الذكية: شهد مجال العدسات اللاصقة الذكية إخفاقات بارزة (مثل مشروع غوغل للعدسات اللاصقة الذكية). ويأتي التمويل الكبير لـ إكسبانسيو في ظل هذه الظروف، مما يشير إلى أن المستثمرين يلمسون إنجازات كبيرة في نهجهم نحو التصغير، وإمدادات الطاقة، والتوافق الحيوي – وهي تحديات أعاقت سابقًا مشاريع طموحة مماثلة. وتُعدّ قدرة الشحن اللاسلكي وتركيزها على استهلاك منخفض للغاية للطاقة عاملين أساسيين في معالجة هذه التحديات.

شهد مجال العدسات اللاصقة الذكية إخفاقات بارزة (مثل مشروع غوغل للعدسات اللاصقة الذكية). ويأتي التمويل الكبير لـ إكسبانسيو في ظل هذه الظروف، مما يشير إلى أن المستثمرين يلمسون إنجازات كبيرة في نهجهم نحو التصغير، وإمدادات الطاقة، والتوافق الحيوي – وهي تحديات أعاقت سابقًا مشاريع طموحة مماثلة. وتُعدّ قدرة الشحن اللاسلكي وتركيزها على استهلاك منخفض للغاية للطاقة عاملين أساسيين في معالجة هذه التحديات. الإمارات العربية المتحدة مركزاً للتكنولوجيا العميقة: يُبرز نجاح إكسبانسيو النضج المتزايد والجاذبية التي تتمتع بها منطقة الشرق الأوسط، وخاصةً الإمارات العربية المتحدة، كمركز للاستثمار في التكنولوجيا العميقة. فعلى الرغم من الانكماش العالمي في تمويل رأس المال الاستثماري، أظهرت المنطقة مرونةً واستقطابًا نشطًا للشركات الناشئة المبتكرة من خلال المبادرات الحكومية وبيئة عمل داعمة. وتُجسّد إكسبانسيو ، بفريقها المؤسس الروسي الأوكراني، هذا الجذب الدولي.

يُبرز نجاح إكسبانسيو النضج المتزايد والجاذبية التي تتمتع بها منطقة الشرق الأوسط، وخاصةً الإمارات العربية المتحدة، كمركز للاستثمار في التكنولوجيا العميقة. فعلى الرغم من الانكماش العالمي في تمويل رأس المال الاستثماري، أظهرت المنطقة مرونةً واستقطابًا نشطًا للشركات الناشئة المبتكرة من خلال المبادرات الحكومية وبيئة عمل داعمة. وتُجسّد إكسبانسيو ، بفريقها المؤسس الروسي الأوكراني، هذا الجذب الدولي. ثقة المستثمرين القوية: تُظهر شركة Opportunity Venture (آسيا)، التي تقود كلاً من الجولة التمويلية الأولى (السلسلة A) والجولة التمويلية السابقة (40 مليون دولار)، ثقةً قويةً ومستمرةً في إمكانات إكسبانسيو التكنولوجية والتسويقية. ويؤكد إيمانهم بأن إكسبانسيو “تُعيد صياغة قواعد التكنولوجيا الشخصية” على الإمكانات الثورية التي تتمتع بها الشركة.

تُركز إكسبانسيو في مجال تقني بالغ الصعوبة ولكنه يُمثل تحولًا مُحتملًا، بهدف خلق تجربة حوسبة متكاملة وغير مرئية فعلياً، يُمكن أن تُعيد تعريف التفاعل بين الإنسان والحاسوب ومراقبة الصحة. وبفضل التمويل الكبير الذي حصلت عليه، إلى جانب إنجازات الشركة العلمية وخارطة الطريق الطموحة، يجعلها شركة مثيرة للاهتمام وجديرة بالمتابعة.