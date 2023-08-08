أطلقت شركة مصرية للتطوير العقاري، حديثاً، منصة إلكترونية بهدف حل مشكلات أقساط الوحدات السكنية حيث تتيح للعميل اختيار طريقة الدفع التي تناسبه عن طريق تقسيم العقار لوحدة قياس مبسطة تسمى “طوبة” واختيار عدد الوحدات (الطوب) التي يرغب في سداد قيمتها وموعدها دون الالتزام بجدول زمني للسداد بشرط سداد قيمة محددة بنهاية العام وأن يبدأ التعاقد بسداد قيمة 15 بالمئة من ثمن الوحدة كمقدم.

وأعلنت شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، بحسب موقع زاوية عربي الاثنين، عن إطلاق ذراع جديدة لها هي (Madinet Masr Innovation Labs) والمتخصصة في ابتكار حلول ومنتجات لتطوير السوق العقاري في مصر أكبر دولة عربية من حيث السكان، وأطلقت الذراع، بدورها، منصة “طوبة” لتتيح للعملاء نظام مرن لسداد قيمة الوحدات السكنية.

وستعمل الذراع الجديدة على تقديم منصات رقمية وتسويقية، بهدف تغيير مفهوم طريقة شراء العقار وامتلاكه وبيعه، وكذلك تقديم حلول متطورة وطرح منتجات عقارية تناسب احتياجات العملاء، وفق بيان لشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير الإثنين.

ما هي منصة طوبة؟

وفق بيان الشركة وتصريحات لرئيسها التنفيذي عبد الله سلام خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين. فإن منصة طوبة هي تطبيق للموبايل، يقدم للعملاء نظام مرن لسداد قيمة الوحدة السكنية.

وتتيح للعميل اختيار طريقة الدفع التي تناسبه، عن طريق تقسيم العقار لوحدة قياس مبسطة تسمى “طوبة”، واختيار عدد الوحدات (الطوب) التي يرغب في سداد قيمتها وموعد السداد، واختيار وقت استكمال قيمة العقار والاطلاع على رصيد الطوب الذي يمتلكه دون الحاجة إلى زيارة الشركة.

ويتيح نظام المنصة فترة سداد تصل إلى 10 سنوات حسب حاجة العميل، دون التقيد بموعد محدد شهري أو ربع سنوي لسداد باقي قيمة العقار، ودون شيكات بنكية.

وتهدف المنصة إلى حل مشكلات الأقساط، حيث تتيح للعميل سداد أي قدر من الأموال واقتناء الوحدة السكنية بدون الالتزام بجدول زمني، بشرط سداد قيمة محددة بنهاية العام، وبحيث يبدأ التعاقد بسداد قيمة 15 بالمئة من ثمن الوحدة كمقدم.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق نظام طوبة الجديد في واحدة من مراحل مشروع شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير “سراي” في القاهرة الجديدة.

وستوفر الشركة لمطورين عقاريين آخرين في السوق المصري إمكانية استخدام منصة طوبة.

وتشتهر مصر في صناعة طوب البناء.