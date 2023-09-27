شركة مصرية تفوز بجائزة تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة

فازت شركة برايت درايف من جمهورية مصر العربية، بالمركز الثاني في تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، وحصلت على 750 ألف دولار، وذلك عن حافلة ذاتية القيادة، طولها ستة أمتار، وسرعتها القصوى 69 كيلومترا في الساعة، وتتسع لـ 15 راكبا في الرحلة الواحدة، وتنفرد بوجود 16 كاميرا وأجهزة استشعار، ويمكن شحنها بالكامل في 180 دقيقة، ونجحت الحافلة في اجتياز الاختبارات التي شملت الرجوع إلى الخلف، وتقاطع المشاة مع ضعف الرؤية، والاندماج في حركة المرور.

جرى ذلك أمس خلال أعمال الدورة الثالثة لمؤتمر دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة (في مركز دبي التجاري العالمي)، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسطـ، ، شهد اليوم الأول للمؤتمر تكريم الفائزين في تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، الذي خصص هذه الدورة لمحور الحافلات ذاتية القيادة.

وكرّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الفائزين في تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، حيث فازت شركة «كينغ لونغ» من الصين، بالمركز الأول في فئة الشركات الرائدة، وحصلت على مليون دولار عن حافلة ذاتية القيادة يبلغ طولها ستة أمتار، وتصل سرعتها القصوى إلى 69 كيلومتراً في الساعة، وتتسع لـ12 راكباً في الرحلة الواحدة، وتتميز الحافلة بوجود 27 كاميرا، وأجهزة استشعار، ويمكن شحن بطاريتها بالكامل في 120 دقيقة.

وفازت شركة «كينغ لونغ» بالمركز الأول بعد اجتياز الحافلة اختبارات عدة، جرت وفقاً لخمسة معايير رئيسة هي: الخطة التشغيلية، والأمان والسلامة، والاستدامة والطاقة، وتجربة الركاب، والتعامل مع مستخدمي الطريق، حيث اجتازت الحافلة 20 اختباراً، مثل تغيير المسار اضطرارياً، والقيادة عبر الدوار مع وجود حواجز، وتجاوز مركبة معطلة وسط الطريق.

وحصلت شركة «برايت درايف» من مصر، على المركز الثاني، وحصلت على 750 ألف دولار عن حافلة ذاتية القيادة طولها ستة أمتار وسرعتها القصوى 69 كيلومتراً في الساعة، وتتسع لـ15 راكباً في الرحلة الواحدة، وتنفرد بوجود 16 كاميرا وأجهزة استشعار، ويمكن شحنها بالكامل في 180 دقيقة.

حمدان بن محمد يشهد افتتاح الدورة الثالثة من مؤتمر دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، كما قام سموه بتكريم الفائزين في تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، الذي تنظمه هيئة الطرق والمواصلات. ويشهد الحدث مشاركة أكثر من 2000 مشارك دولي، و53 متحدثاً وأكثر من 40 عارضاً يمثلون شركات رائدة pic.twitter.com/ZIt8HFTxJO — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) September 26, 2023