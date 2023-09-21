شركة محاماة دولية عملاقة تبدأ العمل في السعودية

حصلت شركة محاماة دولية عملاقة، هي كينغ آند سبالدينغ على ترخيص قانوني من قبل وزارة العدل السعودية، مما يمهد الطريق لتوسيع نطاق عملها في المملكة العربية السعودية.

ويأتي الترخيص في أعقاب التطورات الأخيرة، التي أجرتها الحكومة السعودية والتي تسمح لشركات المحاماة الأجنبية بالعمل رسميا في البلاد.

وكانت الشركة تعمل سابقا في المملكة بالتعاون مع مكاتب محمد العمار للمحاماة في أوائل 2007، لكنها ستستمر في العمل حاليا ولكن كشركة منفصلة.

وتأسست King and Spalding منذ 130 عاما، وهي شركة محاماة دولية تمثل مجموعة واسعة من العملاء، بما في ذلك نصف Fortune Global 100، وتضم 1200 محام في 23 مكتبا في الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا وتعاملت الشركة مع الأمور في أكثر من 160 دولة.

وقال روبرت دي هايز، رئيس مجلس إدارة الشركة: “نحن ملتزمون بتنمية وجودنا في المملكة والترخيص الجديد هو خطوة مثيرة ومهمة للشركة”.

وأضاف: “لقد كنا نشطين في تقديم المشورة بشأن الأعمال الخارجية في الشرق الأوسط لعقود من الزمن، بعد أن أنشأنا وجودا لأول مرة في المنطقة في عامي 2007 و2008، الرخصة السعودية الجديدة هي تطور طبيعي يزيد من مواءمة وتكامل ممارستنا، نشكر وزارة العدل ووزارة الاستثمار ووزارة التجارة على توجيهاتهم خلال عملية الترخيص “.

ومن خلال هذا الكيان المعتمد حديثا، سيواصل محامو “كينغ آند سبالدينج” في الرياض شراكتهم مع زملائهم في دبي وأبوظبي، فضلا عن 20 مكتبا آخر للشركة حول العالم، لمساعدة العملاء على التعامل مع أكبر وأصعب مسائل الشركات وعمليات الاندماج والاستحواذ والصناديق والتمويل وإعادة الهيكلة والعقارات والطاقة ومشاريع البنية التحتية ومجموعة واسعة من النزاعات في المملكة.

نبيل عيسى، الشريك الإداري لمكاتب كينغ آند سبالدينغ في الشرق الأوسط قال: “نقوم بإنشاء برنامج تدريب محلي للمساعدة في تطوير الجيل القادم من المحامين السعوديين وهذا التطور يضعنا في وضع مثالي للبناء على منصتنا القوية، والتوسع في مجالات جديدة من القانون والاستمرار في تقديم خدمات قانونية راقية لمسائل المعاملات والتنظيم والنزاعات الأكثر تطورا لعملائنا.

وبالإضافة إلى المحامين السعوديين، سينتقل مارتن هانت، الشريك الحالي لشركة كينغ آند سبالدينغ، إلى الرياض من مكتب لندن وسيواصل التركيز على مسائل الاندماج والاستحواذ في المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى تمثيل العملاء الإقليميين في استثماراتهم العالمية.

وقال زيد الفارسي، الشريك في الرياض: “يأتي هذا الترخيص في وقت مثالي حيث يبدأ برنامج رؤية المملكة العربية السعودية للاستثمارات 2030 في التسارع ونواصل تكثيف أعمالنا الواردة والصادرة المتعلقة بالمملكة”.

وتشمل الأعمال البارزة الأخيرة للشركة:

“نيوم” أول مشروع ضخم للهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في العالم بقيمة 8.4 مليار دولار أمريكي.

إعادة هيكلة “أزميل للمقاولات” السعودية التاريخية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي.

استحواذ GLD Partners, LP على الشركة العربية للترفيه (AEC)، التي تدير المطاعم وأماكن الترفيه في المملكة العربية السعودية.

اتفاقية دمج أعمال نهائية بين AEC وSPAC المدرجة في بورصة ناسداك.

بيع حصة مساهمة في شركة ناقل إكسبريس إلى البريد السعودي.

الاكتتاب العام الناجح وإدراج صندوق “الخبير للنمو والدخل المتداول” في السوق المالية السعودية، والذي جمع 1.08 مليار ريال سعودي (288 مليون دولار أمريكي)

استحواذ ويسترن يونيون على حصة أقلية في stc Pay مقابل 200 مليون دولار أمريكي وتخطط لتحويلها إلى بنك رقمي