شركة متعددة الجنسيات تقع ضحية انتحال هوية رئيسها المالي بتقنية التزييف العميق

نقلت تقارير صحفية وقوع شركة متعددة الجنسيات ضحية لانتحال شخصية رئيسها المالي في مؤتمر فيديو مع موظفين في هونغ كونغ، حين ظهر لهم من يشبه رئيسهم المالي من مكتب الشركة في لندن وقد طلب من الموظفين تحويل أموال إلى حسابات أخرى، ليتبين أنهم وقعوا في عملية احتيال بالذكاء الاصطناعي بما يعرف بالتزييف العميق أي إظهار هيئة شخص وصوته بتقنية الذكاء الاصطناعي من صوره ولقطات فيديو سابقة له.

وتلقت الشرطة في هونغ كونغ بلاغا عن خسارة الشركة 200 مليون دولار هونغ كونغ (26 مليون دولار أميركي) بعد أن اكتشفت وقوع موظفين فيها ضحية لاحتيال بمكالمة فيديو جماعية مزيفة عبر تقنية التزييف العميق، وفقاً لصحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست”.

وأشار تقرير الصحيفة أن المحتالين استغلوا التقنية، لتوليد شخصية المدير المالي للشركة باستخدام لقطات عامة وأقنعوا الموظفين بإجراء ما مجموعه 15 تحويلاً إلى 5 حسابات مصرفية في هونغ كونغ. وذكرت الصحيفة أن الإدارة المالية للشركة سبق أن تلقت رسالة على أنها من المدير المالي للشركة ومقره المملكة المتحدة في منتصف يناير وفيها دعوة لاجتماع فيديو افتراضي مشفر وهو الاجتماع الذي تمت من خلاله انتحال هوية الرئيس المالي والإيقاع بالضحايا.

يذكر أنه بعد أن عززت جائحة كورونا المستجد نمط العمل عن بعد بالفيديو والتوظيف والعمل عن بعد توالت التحذيرات من وقوع أصحاب العمل ضحية التزييف العميق في حالات منها من قبل متقدمين لوظائف يظهرون عبر الفيديو خلال مقابلات العمل كي يصلوا لمعلومات زبائن البنوك والشركات.