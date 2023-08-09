أعلنت شركة ماجد الفطيم للتجزئة، التي تملك وتدير كارفور في الإمارات العربية المتحدة، عن إطلاق برنامج التنمية المهنية للخريجين بالتعاون مع 12 جامعة من أبرز الجامعات في ست دول تشمل مصر وجورجيا والأردن وكينيا وباكستان والإمارات العربية المتحدة.

وتهدف ماجد الفطيم للتجزئة من خلال إطلاق هذا البرنامج، بحسب بيان، إلى تمكين وتوظيف 75 خريجاً من جنسيات مختلفة لإدارة أنشطة كارفور في المنطقة. وانطلاقاً من التزامها الراسخ بتعزيز تنوع القوى العاملة، تستهدف الشركة تخصيص 50 بالمئة من هذه الوظائف للإناث اللواتي يتمتعن بالكفاءة والإمكانيات العالية. وتسعى شركة “ماجد الفطيم للتجزئة” من خلال هذه المبادرة إلى استقطاب المواهب الشابة، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب إرساء وتعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية على المدى الطويل.

وستتعاون شركة “ماجد الفطيم للتجزئة” مع عدد من الجامعات في دولة الإمارات تشمل كليات التقنية العليا في دبي والجامعة الأمريكية في الشارقة. وستقوم من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية بإنشاء منصة تعاونية وتفاعلية لاستقطاب أفضل المواهب وتنمية وتأهيل القوى العاملة للعمل في قطاع التجزئة.

وسيخضع المشاركون في البرنامج إلى التدريب العملي المكثف لمدة 24 شهراً في عدة أقسام من بينها قسم العمليات، والتجارة الإلكترونية، والتسويق. ويساهم هذا النهج الشامل في ضمان تقديم تجربة تعليمية متكاملة، وتزويد المشاركين بفهمٍ عميق لمختلف جوانب قطاع التجزئة. وعند إنجاز كافة مراحل البرنامج بنجاح، سيُمنح الخريجون فرصة الحصول على وظائف إشرافية بدوام كامل في كارفور.

وقالت سمر المنهراوي، نائب أول رئيس الثروات البشرية لدى ماجد الفطيم للتجزئة “يعكس إطلاق برنامج التنمية المهنية للخريجين التزامنا بدعم وتمكين جيل الشباب في بداية مسيرتهم المهنية في قطاع التجزئة. ونهدف من خلال توفير التدريب العملي الشامل وإتاحة الفرصة لاستكشاف الجوانب المختلفة للأعمال إلى تسريع التقدم الوظيفي لهؤلاء الخريجين، وإعداد شخصيات قيادية تساهم في تطور مستقبل قطاع التجزئة”.

وفي إطار الشراكة مع الجامعات، سيتم تنظيم معارض للوظائف وفعاليات وجلسات تدريب مهنية داخل الحرم الجامعي. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز مستوى الوعي حول قطاع التجزئة والوظائف المتنوعة التي يتيحها، وفي الوقت نفسه تزويد الطلاب بأفكار ومعلومات قيّمة حول هذه الصناعة.

وأضافت المنهراوي “ندرك في شرك ماجد الفطيم للتجزئة أهمية الاستثمار في المواهب والعقول الشابة في دولة الإمارات وتزويدهم بالأدوات والموارد اللازمة لتحقيق التطور والنجاح الوظيفي. ويهدف البرنامج إلى تعزيز النمو المهني والتطوير والتنمية الفردية بالتزامن مع تحقيق رؤيتنا لخلق تأثير اجتماعي إيجابي في المجتمعات التي نتواجد فيها، بما يتماشى مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات والتي تتمحور حول بناء رأس المال البشري، وجهودنا نحو تأهيل قادة قطاع التجزئة وتزويدهم بالمهارات اللازمة”.

وتدعو شركة “ماجد الفطيم للتجزئة” المرشحين الراغبين في المشاركة في البرنامج إلى تقديم الطلبات قبل 31 أغسطس/آب 2023 عبر الرابط:

https://careers.majidalfuttaim.com/go/Graduate-and-Internship-Programmes/3197801/.

ومن المقرر أن تبدأ جلسات التدريب بتاريخ 1 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتهدف هذه الجهود التعاونية التي تجمع شركة “ماجد الفطيم للتجزئة” مع كليات التقنية العليا في دبي والجامعة الأمريكية في الشارقة إلى ربط الأوساط الأكاديمية والصناعية، وتعزيز مسيرة النمو والابتكار في قطاع التجزئة.

وبحسب بيانات رويترز، تأسست ماجد الفطيم في العام 1992 وهي أكبر شركة لإنشاء وإدارة مراكز التسوق والمنشآت الترفيهية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتعمل في 15 سوقاً حول العالم، وتمتلك العلامة التجارية كارفور.