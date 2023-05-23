شركة ماجد الفطيم تُطلق معهد تجارة التجزئة في الرياض

أطلقت شركة ماجد الفطيم التي تتخذ من دبي مقراً لها، حديثاً، الفرع الإقليمي الثاني لـ “معهد ماجد الفطيم لتجارة التجزئة” في العاصمة السعودية الرياض.

ويهدف المعهد، بحسب بيان للشركة، إلى تقديم برامج تعليمية مُخصصة بالاستفادة من الخبرات والمعارف المكتسبة على مدى 30 عاماً تقريباً من إدارة وتشغيل كارفور في المنطقة.

ويقدم المعهد دورات تدريبية تغطي المهارات الفنية في قطاع التجزئة، وتجربة العملاء، وتنمية المهارات القيادية والتوطين. وسيزود المعهد المواطنين السعوديين العاملين في كارفور من مختلف المناصب بمهارات تجارة التجزئة المهنية. وسيوفر المعهد بيئة تعليمية تفاعلية وإبداعية متكاملة تتضمن الفهم النظري والعملي لعمليات كارفور عبر مختلف القنوات وفي المتاجر.

وقال هاني ويس، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم للتجزئة “يعكس افتتاح ثاني معهد لتجارة التجزئة في المنطقة مدى التزام شركة ماجد الفطيم بدعم نمو وازدهار المجتمعات التي تتواجد فيها. يركز المعهد على مواكبة المتغيرات الجديدة في القطاع من خلال توفير برامج مُخصصة تتيح استخلاص الرؤى والأفكار بالاستناد إلى البيانات واعتماد نهج يركز على العملاء وتنفيذ أعلى المعايير العالمية. ويأتي افتتاح المعهد انطلاقاً من إيماننا بالتأثير الإيجابي الناتج عن تنمية وتطوير المهارات الوطنية والتي تشمل بناء الجيل القادم من قادة ورواد قطاع التجزئة، بما يتماشى مع أهداف مسيرة التحول الوطني للمملكة”.

من جهته قال محمد العساف، مدير كافور السعودية لدى ماجد الفطيم للتجزئة “بهدف تحقيق قطاع التجزئة السعودي لكامل إمكاناته، فإن التطوير المهني للمواهب والكفاءات الوطنية ضروري لمواكبة متطلبات هذا القطاع الذي يتّسم بالتنافسية والتعقيد بشكل متزايد. نتطلع من خلال خططنا وبرامجنا لعام 2023 إلى إكمال 70 ألف ساعة تدريب تشمل تطوير وصقل المهارات وتنمية المهارات القيادية وخدمة العملاء. كما سنقوم بإطلاق 12 برنامجاً من ضمنها خمسة برامج تدعم جهود التوطين، بما يمهد الطريق للوصول إلى مناصب قيادية مثل قائد الفريق ورئيس قسم ومدير متجر”.

وبحسب بيانات رويترز، تأسست ماجد الفطيم في العام 1992 وهي أكبر شركة لإنشاء وإدارة مراكز التسوق والمنشآت الترفيهية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتعمل في 15 سوقاً حول العالم، وتمتلك العلامة التجارية كارفور.