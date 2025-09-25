شركة لـ تداول السعودية توقع اتفاقية تفسح للمستثمرين من آسيا الوسطى الفرص السعودية

أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية، إيداع، إحدى الشركات التابعة لمجموعة تداول السعودية، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الإيداع المركزي للأوراق المالية في جمهورية كازاخستان. تضع المذكرة أطر للتعاون المشترك بين المركزين حيث تشمل خدمات الإيداع وأعمال الشركات؛ تبادل المعلومات حول تطورات السوق؛ تبادل أفضل الممارسات ونماذج الأعمال للتحسين المتبادل؛ استكشاف وتطوير الربط الثنائي بين مراكز الخدمات المالية (مراكز الإيداع) لتعزيز ترابط الأسواق؛ تشكيل فرق عمل مشتركة لمشاريع محددة؛ واستكشاف فرص لتنظيم مبادرات تعليمية وتبادل المعرفة وغيرها من أوجه التعاون. ويعكس ذلك التزام الجانبين في تطوير البنية التحتية لما بعد التداول وتعزيز الترابط الدولي في أسواق رأس المال. وتُعد هذه المذكرة إضافة جديدة إلى قائمة الشراكات الدولية التي تقوم بها إيداع، مؤكدةً دورها المحوري في ترسيخ مكانة المملكة كسوق مالية متصلة عالميًا، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. وفي هذا السياق، قالت الأستاذة حنان الشهري، المدير التنفيذي لشركة إيداع: “تُجسد هذه المذكرة محطة مهمة في مسيرة إيداع نحو توسيع التعاون الدولي وتعزيز البنية التحتية للسوق المالية السعودية. ومن خلال شراكتنا مع الإيداع المركزي للأوراق المالية في كازاخستان، نعمل على فتح آفاق جديدة لتبني أفضل الممارسات العالمية، وتبادل المعرفة والخبرات، وتعزيز الترابط بما يتيح فرصًا أكبر للمستثمرين والمصدرين على حد سواء.”

يديل ميديو، رئيس مجلس إدارة شركة الإيداع المركزي للأوراق المالية في كازاخستان: ” ترى شركة الإيداع المركزي للأوراق المالية في كازاخستان إمكانات استراتيجية كبيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا سيما في السوق المالية السعودية. ونحن نعمل على إنشاء قنوات تعاون موثوقة مع بنيتها التحتية، بهدف إتاحة وصول أوسع للمستثمرين من آسيا الوسطى إلى الفرص الاستثمارية، وضمان تدفقات آمنة لرؤوس الأموال، وتعزيز السيولة والتنوع والتكامل المالي بشكل أعمق”. وتؤكد هذه الشراكة التزام مركزي الإيداع بالابتكار والمرونة والانفتاح الدولي، بما يمهد لبناء روابط مالية أقوى بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كازاخستان.