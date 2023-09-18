السيد العزوني

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شركة قطرية تضخ مليار دولار في الاقتصاد المصري.. وتوفر 5000 فرصة عمل

السيد العزوني
مشروع سانت ريجيس ريزيدنس
مشروع سانت ريجيس ريزيدنس

قررت إحدى الشركات القطرية الاستثمار في الاقتصاد المصري بنحو مليار دولار، ما سيوفر نحو 5000 فرصة عمل، بحسب تقارير صحفية مصرية وقطرية.

وأعلنت شركة الديار القطرية طرح مشروع سانت ريجيس ريزيدنس في القاهرة بتكلفة استثمارية قدرها مليار دولار.

ويساهم المشروع في دعم القطاع السياحي المصري لدوره الحيوي في التنمية الاقتصادية وخلق نحو 5 آلاف فرصة عمل مباشرة خلال فترة التنفيذ، كما يوفر حالياً نحو أكثر من ألف فرصة عمل أثناء تشغيل الفندق والشقق الفندقية والمرافق الملحقة به، وفقاً لبيان صادر من الشركة.

ويقام المشروع ضمن مشروع متعدد الاستخدامات في وسط القاهرة، متضمناً عدداً قليلاً من الوحدات مكتملة البناء التي يتم إدارتها وتشغيلها من قبل فندق سانت ريجيس.

وتمتلك الديار القطرية في مصر محفظة أراضي تمتد إلى 40 مليون متر مربع، ومشروعات في وسط وشرق وغرب القاهرة، فضلاً عن مشروعين على البحر الأحمر بشرم الشيخ والغردقة.

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