شركة ” فوو” تتوسع لتقديم حلول التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية

أعلنت شركة “فوو“، مزوّد حلول البرمجيات وتقديم الخدمات المالية للمؤسسات والشركات المختلفة، أنها بدأت توسيع عملياتها في المملكة العربية السعودية، بهدف دعم جهود التحوّل الرقمي التي تشهدها المملكة.

ستقوم “فوو” بتوسيع عملياتها في المملكة العربية السعودية، من خلال إنشاء مكاتب لها في الرياض، كشركة استثمار أجنبية. كما ستركّز على تقديم حلولٍ للبنك الرقمي، والعملة الرقمية للبنك المركزي بناءً على تقنية البلوكشين، وإصدار البطاقة الرقمية الافتراضية والمعاملات ذات الرموز ومنصات قبول التاجر وكل ذلك ممكّن باستخدام حلول “اعرف عميلك الإلكتروني ” EKYC . تستهدف هذه الحلول مجموعةً متنوّعة من المجالات، مثل قطاعات المال والاتصالات والبيع بالتجزئة. تخطط “فوو” كذلك لتوظيف مجموعةٍ من أصحاب المواهب المحليين، لتأمين فرص عمل في المملكة، بالإضافة إلى تكوين شراكات محلية استراتيجية تدعم النمو المتبادل، بحسب بيان صحفي.

من خلال توسعها في المملكة العربية السعودية، تهدف “فوو” إلى تمكين الشركات لتبنّي التحوّل الرقمي، من خلال إنشاء الملكية الفكرية وتعزيز المعرفة الرقمية، والمساعدة في نهاية المطاف على تشكيل وتحسين تجارب المستخدم.

وفي هذا الإطار، علّق غدي الريس، الشريك الإداري في “فوو” بالقول: “تتمتع المملكة العربية السعودية بفرص عالية في السوق المالي حيث أن 51٪ من السكان تقل أعمارهم عن 25 عامًا. نظرًا لأن التحول الرقمي أصبح سريعًا أولوية وطنية، فهناك فرصة كبيرة لشركات التكنولوجيا المالية لتقديم حلول التمويل المضمّنة وتحويل خبرة المستخدم النهائي عبر القطاعات. الحل هو فهم كيفية دمج الخدمات المالية مع تجربتها الرقمية. تحرص “فوو” على أن تكون في الطليعة لدعم الشركات وتلبية احتياجاتها التي تلاقي هذا الطلب المتزايد من خلال توفيرها حلول رقمية. “

مكاتب “فوو” في المملكة العربية السعودية تقع في الرياض، وافتتحت يوم السبت الواقع في الثاني من ابريل. و يشير البيان إلى أنه من المعلوم أنّ المملكة العربية السعودية تخوض حالياً عمليةً شاملة للتحول الرقمي عبر مختلف القطاعات، لتحسين نماذج الأعمال وتقليل أوجه القصور التشغيلية وتعزيز تجربة العملاء. أحد أبرز هذه القطاعات الذي يتبنّى بسرعة وسائل التحوّل الرقمي هو القطاع المالي، حيث قام البنك المركزي أخيراً بترخيص بنكه الرقمي الثالث في المملكة العربية السعودية، ومن هذا المنطلق تعمل “فوو” على مواكبة كل المراحل التي ترافق هذا التحوّل، وعلى تبني حلول داخلية تقوم على استخدام برمجيات بوحدات معيارية يمكن ربطها ببعض لتقديم حلول نموذجية، لتوفير منتجاتٍ فائقة التخصيص تتيح السهولة والسلسة في التحوّل الرقمي.

وبفضل تنامي الرقمنة عبر النظام البيئي للأعمال في المملكة، تحرص “فوو” على أن تكون في الطليعة لدعم الشركات وتلبية احتياجاتها التي تلاقي هذا الطلب المتزايد، من خلال توفيرها حلول التكنولوجيا المالية المبتكرة والمتقدّمة والفريدة. تعمل “فوو” مع البنوك وشركات التكنولوجيا المالية وتجّار التجزئة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتوفير منتجاتٍ رقمية تعزّز نماذج الأعمال وترتقي بتجربة العملاء إلى أفضل المستويات. المنتجات الرئيسية تشمل حلولاً للتحويلات المالية والمحافظ الرقمية والمعاملات المشفّرة والإقراض البسيط المؤتمت بالكامل وخدمات الشراء الآن والدفع لاحقاً.

تمّ تسريع عملية التحوّل الرقمي في المملكة العربية السعودية التزاماً بأهداف “رؤية المملكة 2030″، وهي استراتيجية وطنية لتعزيز العرض الرقميّ في القطاعين الحكومي والخاص. وتشمل الأهداف الرئيسية توفير 25000 فرصة عمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وزيادة حجم سوق تكنولوجيا المعلومات والصناعات التكنولوجية الناشئة بنسبة 50٪. وتهدف “فوو” في هذا الإطار إلى دعم النظام البيئي الرقمي المتنامي في البلاد.